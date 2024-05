GODINU DANA SAM SE FINANSIJSKI OPORAVLJALA OD SVADBE DOBRE DRUGARICE: Morala sam da se ZADUŽIM, gledali su me kao SOCIJALNI SLUČAJ

Sezona venčanja je uveliko u toku, što znači da verovatno ovih dana ili strahujete od pozivnica koje bi mogle da vam budu uručene ili očajavate jer već jesu. Venčanja su, složićete se, postala veoma skup sport. Kako za mladence tako i za zvanice. O toj temi se raspisao i The Cut u tekstu o nepodnošljivim troškovima američkih deveruša koje često moraju i poprilično da se zaduže da bi ispunile sve želje prijateljica mlade.

Deveruše nisu toliko čest običaj na venčanjima na našim prostorima, ali u poslednje vreme povremeno se ta praksa ipak može videti. To su najbliže prijateljice mlade koje je prate na venčanju, poput "kume" u domaćoj verziji.

"Koliko ćete potrošiti na svoje venčanje, vaša je stvar, naravno. Ali pre nego što u svoju viziju uvučete svoje najdraže prijatelje, odvojte trenutak i razmislite šta oni mogu sebi da priušte. Nedavni podaci pokazuju da prosečni troškovi deveruša iznose oko 1.900 dolara. Drugo istraživanje pokazalo je da se jedna trećina svadbenih zvanica zadužila uoči venčanja svojih prijatelja", piše The Cut i donosi priče deveruša.

"Gledaju me kao socijalni slučaj, a ne znam kako da se izvučem"

"Već sam u dugovima, a venčanje na koje idem ovog leta koštaće me još 3.200 dolara. I to čak ne uključuje poklon za koji znam da moja prijateljica - nazovimo je Ali - očekuje. Mislim da nikada nisam potrošila 3.200 dolara na nešto za sebe. Upoznala sam Ali na studijama. Bile smo super bliske. Njena porodica ima mnogo novca, a moja nema, ali to nije bilo toliko važno tokom školovanja... Nakon što smo diplomirale, udaljile smo se i razlike u našim finansijama postale su još izraženije. I ne družim se puno s njom jer sve što ona želi je da ide na otmene večere, što ja ne mogu da priuštim", započela je prva deveruša.

"Nazvala me kad se verila i bila sam jako uzbuđena zbog nje. Ali nisam mislila da će me zamoliti da joj budem deveruša jer se više ne družimo, pa čak ni ne razgovaramo. Nemamo gotovo ništa zajedničko. Bila sam iznenađena kad me je pitala, ali i počastvovana. Ali onda sam shvatila da su ostale njene deveruše vrlo bogate... U početku je Ali nagovestila da će većina troškova deveruša biti pokrivena. Venčanje je na luksuznoj destinaciji, ali rekla je da će njeni roditelji unajmiti vilu u kojoj ćemo svi boraviti. Za haljine je rekla da će ona samo odabrati boju, a da mi možemo da odaberemo kakvu god želimo. Nikad pre nisam bila deveruša pa nisam bila sigurna šta je običaj. Nisam očekivala da će ona platiti baš sve, ali znala sam da i mlada i njen verenik imaju gomilu novca pa nisam baš očekivala ono što je sledilo", nastavila je.

"Prvi veliki trošak došao je kada se predomislila oko naših haljina i odlučila da bi sve trebalo da nabavimo jednu posebnu koju ona želi. Cena je 550 dolara. Moraju da se izrade po meri. Onda se pokazalo da ni od vile neće biti ništa. Umesto toga, postoji hotel u kojem se očekuje da boravimo tri noći po ceni od 400 dolara dnevno. Pratila sam letove do mesta venčanja i prilično je brzo bilo jasno da neću moći da pronađem kartu ispod 380 dolara. Rezervisala sam Airbnb umesto hotela za znatno manje novca. A kad sam joj to rekla, bila je ljuta. Sve druge deveruše rekle su da ne mogu to da uradim jer moramo zajedno da se spremamo za svadbu. Od nas se očekivalo i da profesionalno napravimo frizuru i našminkamo se i da to platimo", požalila se dalje.

"Zatim je došlo vreme za planiranje devojačke večeri. Grozila sam se toga. Srećom, ne moramo nigde da letimo, ali odabrale su kuću koja košta 8.000 dolara za vikend, što je 750 dolara po osobi. Poslala sam poruku deveruši koja je sve to organizovala i rekla sam da ja to ne mogu da priuštim. A ona je odgovorila: 'Ali je jako važno da budeš tamo. Koliko možeš da platiš?' Rekla sam: 'Hm, ne znam, možda 200 dolara.' Nadala sam se da će jednostavno zaboraviti na mene i da neću morati da idem. Napokon smo razradile plan prema kom plaćam u ratama. I svi me tretiraju kao socijalni slučaj koja je ujedno i loša prijateljica i sve otežava", kaže dalje.

"Imam finansijskih problema i bez ovog venčanja... Emocionalno me sve to opterećuje. Osećam se tako obaveznom da učestvujem u ovome, ali takođe osećam da me niko više ne želi tamo", dodala je.

"Trebalo mi je više od godinu dana da se finansijski oporavim"

"Jedna od mojih najboljih prijateljica iz srednje škole udala se za Britanca. Tako je njihovo venčanje održano u Londonu, a većina zvanica bila je iz Evrope. U Engleskoj imaju malo drugačije tradicije pa je devojačko veče bilo nedelju dana pre venčanja. Za mene je to značilo boravak desetak dana u Evropi, između devojačke večeri i samog venčanja, a sve zajedno koštalo je oko 6.000 dolara.

Ne krivim mladu što je sve skupo. Devojačko veče trebalo je da bude iznenađenje za nju, a planirala ga je njena kuma, koju zapravo nisam poznavala. Iznajmila je vilu u Italiji u kojoj su odsedale Kardašijanke i nije bilo razgovora o tome mogu li ljudi to da priušte - samo ju je rezervisala i poslala svima Venmo zahteve za 1.000 dolara po osobi. U tom trenutku sam shvatila da ne mogu da odustanem. Kad sam stigla tamo, troškovi su se samo gomilali. Unajmile smo brod na jedan dan. Obišle smo dva luksuzna noćna kluba. Bila sam svesna da stvari izmiču kontroli, ali osećala sam se kao da su mi ruke vezane.

Naravno, bilo je veoma zabavno. Vila je bila zaista raskošna. Bio je to pogled u drugačiji život koji je potpuno izvan mojih mogućnosti. Mlada je jedna od mojih najboljih prijateljica i bila sam jako srećna što sam to vreme mogla da podelim s njom. Ona i njena porodica bili su zaista velikodušni po pitanju nekih drugih troškova. Nisam morala da platim haljinu ni frizuru. Ali, morali smo da pokrijemo boravak u Londonu, a to nije bilo zanemarivo.

Iskoristila sam svoju ušteđevinu - oko 2.000 dolara - da kupim avionske karte i pokrijem deo troškova, ali ostatak sam morala da platim kreditnom karticom. Sigurna sam da je to bilo nezgodno i za neke moje druge prijateljice koje su bile tamo. Radim u medijima i u to vreme sam zarađivala 78.000 dolara godišnje, tako da je ukupni trošak bio više od 10 odsto moje godišnje neto plate. Trebalo mi je više od godinu dana da se finansijski oporavim."

