VERENIK JOJ PREVIŠE VREMENA PROVODIO U TERETANI: "Kada mi je drugarica pokazala fotku na JEDNOM SAJTU, momentalno mi se slošilo"

Mlada žena se iznenada suočila sa šokantnom istinom kada je otkrila da su beskrajni treninzi njenog verenika u teretani zapravo bili paravan za njegove se*sualne avanture i to u troje. Ova tridesetogodišnjakinja, koja je u vezi devet godina, sada se pita šta ga je navelo na takav korak.

- Sve je počelo kada su duži treninzi u teretani mog partnera postali krajnje sumnjivi. Uprkos tome što je provodio sate u vežbanju, nije izgledao mišićavije, već je čak gubio mišićnu masu. Prijateljica, koja je svingerka, proveravarala je svingerski sajt i naišla na nešto krajnje zbunjujuće, što je želela da mi pokaže. Tako sam se suočila sa fotografijom golog tela mog verenika na njenom ekranu mobilnog telefona - započinje priču ova žena, a o tome je pisao i The Sun.

foto: Profimedia

Kada je verenika suočila sa dokazima, on je konačno priznao da je redovno imao trojku sa ženskim parom koji je upoznao upravo putem tog sajta. Takođe je priznao i virtuelnu aferu sa ženom iz Italije, uključujući zajedničku razmenu ekplicitnih fotografija.

- "Volim te i želim da budem sa tobom", rekao je, pravdajući svoje ponašanje time da je to bio "samo se*s". Međutim, ja sam užasnuta i muči me briga zašto mu nisam dovoljna. Razmišljam o tome da se iselim iz zajedničke kuće, jer ne vidim mogućnost veze bez poverenja. Izvinio se i rekao da zaslužujem bolje, ali jasno je stavio do znanja da nema nameru da se bori za našu vezu ili da će u najboljem slučaju nastaviti po starom - objasnila je ona.

foto: Profimedia

Savetnica za odnose veruje da je moguće da je njen verenik zavisan od se*sa.

- On ima odnose sa više partnera i ne pokazuje kajanje za bol koji vam nanosi. Bilo bi veoma nepromišljeno nastaviti ovu vezu, a kamoli se udati za ovog čoveka, osim ako se ne posveti razumevanju i ispravljanju svih svojih izdaja. Vaš verenik bi možda trebalo da potraži pomoć za svoju zavisnost. Ako nije spreman da preduzme ovaj korak, stavite sebe na prvo mesto. Bez obzira na vašu odluku, obavite zdravstveni pregled radi polno prenosivih bolesti.

( Kurir.rs / Republika / T.B. )

Bonus video:

00:08 NATAŠA BEKVALAC SE BACILA NA TRENINGE: Objavila video iz teretana, pokazala GO STOMAK! (VIDEO)