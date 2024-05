SESTRE SE POSVAĐALE ZBOG IMENA BEBE, NASTAO HAOS KAD SE UMEŠAO ZET: Trudnica napravila pometnju bizarnom pričom "Pocepao mi je..."

Trudnica je napravila pravu pometnju na mrežama, nakon što je saopštila da je promenila ime svoje bebe jer je njena sestra želela to.

Ova 23-godišnjakinja kaže da je trudna sa prvim detetom i da su ona i njen dečko, takođe 23 godine, odlučili da svoju ćerku nazovu Ren. Buduća mama je objasnila neobičnu situaciju, tražeći savet po tom pitanju.

- Još nismo rekli mnogim ljudima. Moj dečko je rekao svojim roditeljima, a ja sam rekla roditeljima i braći i sestrama. Nakon što sam rekla svojoj 30-godišnjoj sestri, pitala me je da li možemo da razgovaramo i pokazala mi je listu imena koja su ona i njen muž izabrali za buduće bebe. Ren je takođe bilo na spisku - napisala je na Redditu.

Nisu imale pojma

Mlađa sestra je rekla da "nema pojma“ da su obe želele isto ime. Njenoj starijoj sestri nikada ranije nije palo na pamet da to spomene jer nije mislila da bi iko u njenoj porodici izabrao ime kao što je Ren.

- I kada je čula da smo to izabrali, malo se rastužila - objasnila je buduća majka.

Starija sestra i njen muž pokušavaju da zatrudne šest do sedam godina i nisu uspeli, sa izuzetkom jednog pobačaja, pre pet godina.

- Trenutno su podvrgnute nekim tretmanima neplodnosti kako bi pokušali da imaju dete - rekla je žena.

Godinama se bori za potomstvo

Starija sestra je rekla svojoj mlađoj sestri koliko to ceni - ali je priznala da se oseća tužno i "super ljubomorno" što vidi kako njena mlađa sestra tako brzo zatrudni.

- Volim svoju sestru i uvek želim da se trudim da budem puna razumevanja i da se ne osećam kao jebeno jer ja imam bebu, a ona to još uvek pokušava. Ali kada me je zamolila da odaberem drugo ime kako bi mogla da imenuje buduću ćerku tako... Nisam osećala da mogu da pristanem na to - rekla je.

Međutim, stvari su se okrenule kada se u to uključio muž njene sestre. Suočio se sa mlađom sestrom što nije bila obazriva.

- Pocepao mi je papir a imenima jer nisam žrtvovala ime da bi moja sestra mogla da zadrži nadu da će jednog dana tako nazvati njihovu buduću ćerku - rekla je ona i dodala.

- Rekao je da mi je bila tako dobra starija sestra i da me ovo ništa ne bi koštalo.

Mlađa sestra je završila objavu rekavši da ju je njen zet naterao da se oseća krivom zbog njenog izbora da zadrži ime bebe.

Mreže se usijale od komentara

Njena objava je naišla na više od 3.000 komentara - sa mnogima podeljenim oko nezgodne situacije.

"Niko nema ekskluzivno pravo na ime", "Može i svoju ćerku nazvati Ren. Rođaci mogu imati isto ime“, bili su samo neki iod komentara.

Međutim, drugi su mislili da žena treba da promeni ime zbog neplodnosti njene sestre.

"Svakako ću biti odbijen za ovo, ali tvoja sestra se bori. Da li je ime zaista ono brdo na kojem se može umreti ili su vaša ljubav i empatija prema sestri važniji?” upitao je.

"Pogledajte kako je starija sestra bila graciozna čak i nakon što su joj rekli ne. Imajte malo saosećanja. Bukvalno bi ga zauvek trljala u lice svoje sestre, čak i nakon što je znala koliko je to boli. To je tako neverovatno sebično."

