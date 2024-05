RUTINSKOM KONTROLOM NA POSLU OTKRILI DA IMAM DOSIJE: Uključila se i policija, preti joj zatvor, a ovo je glavni RAZLOG

Razgovori za posao umeju da budu stresni, a ponekad su prilika da na videlo isplivaju brojne tajne.

Jdna žena iz Kalifornije ispričala je svoje iskustvo sa razgovora za posao na kome je jedna rutinska provera dovela do šokantnog otkrića o njenom kriminalnom dosijeu.

Korisnica TikToka, Samanta, objavila je video u kojem upozorila druge.

- Ovo je upozorenje za vas. Ako nameravate da se prijavite za posao, pogotovo u finansijskoj kompaniji, saznajte sve što može i vaš poslodavaca. Nemojte biti poput mene i da idete okolo s tri tačke optužnice za kaznena dela - započella je.

Ukljuila se i policija

Rezultati provere su pokazalii da je žena sa istim imenom i danom rođenja bila optužena za provalu, krađu identiteta i intenzivno posedovanje nedozvoljenih supstanci još od 2014. godine

- Ne znam kako sam se zaposlila na poslu koji trenutno radim. To je finansijska kompanija, a niko to nije primetio. Na moju sreću, kompanija s kojom se spajam radi super detaljnu proveru, čak rade i celu proveru otisaka prstiju FBI-a. Mogli su da me oslobode krivice po otiscima prstiju, znajući da moji otisci nisu u sistemu -rekla je.

Mnogi korisnici TikToka saosećali su sa Samantom i podelili svoja slična iskustva saznavši iznenađujuće informacije o svojim proverama.

"Imala sam sličan problem. Spasilo me to što je zapisana visina bila 173 cm, a ja sam visoka 150 cm. Na kraju sam uspela sve da raščistim" napisala je jedna korisnica.

