NA DAN VENČANJA DOBILA SAM PORUKU OD ŠEFA: Kada sam je pročitala, zaledila sam se od šoka, najlepši dan pretvorio se u NOĆNU MORU

Venčanje je dan koji bi trebalo da bude najsrećniji u životu budućeg bračnog para. Britanka po imenu Askins imala je bajkovito venčanje na Kipru. Mlada je blistala u beloj venčanici pored svog supruga verujući da je niko i ništa ne može pokvariti taj dan.

Nakon samog čina venčanja usledio je prijem za prijatelje i rodbinu kada joj je zapištao telefon.

Poruka od šefa

Kako je ispričala Askins u emisiji poznatog Jutjubera, pogledala je telefon i videla da joj je stigla poruka od šefa iz Velike Britanije.

- Pomislila sam da mi verovatno šalje čestitke, ali kad sam otvorila poruku zanemela sam od šoka - rekla je ona.

Potom je izvadila telefon iz džepa i pročitala poruku od šefa koju je dobila da dan venčanja.

- Nadam se da je vaš dan venčanja prošao dobro i da ste se lepo proveli. Samo sam hteo da vas obavestim da je doneta odluka da vas, nažalost, otpustim. Poslatvam je e-mail na vašu ličnu adresu o detaljima otkaza. Zaista mi je žao i želim vam sve najbolje u bračnom životu - pisalo je u poruci njenog šefa.

Askins ne krije da je bila zapanjena odlukom šefa da je o otkazu obavesti na dan venčanja.

- Jednostavno ne znam šta bih rekla. To što se meni dogodilo je jedna od najgorih stvari za koje sam ikad čula u životu. Dan venčanja trebalo je da bude jedan od najlepših dana u mom životu, a pretvorio se u katastrofu - dodala je ona.

Askins ističe da nije ni slutila da joj se sprema otkaz. Kad je pročitala poruku od šefa, ušla je grupe na mrežama svoje kompanije i shvatila da je blokirana i izbačena iz svih grupa.

- Drhtala sam i došlo mi je da zaplačem. Svi koji su sedeli pored mene videli su da se nešto dešava, ali ja nisam imala snage da im objašnjavam. Uništili su mi najlepši dan u životu" Zaista ne razumem kako nisu mogli da sačekaju nekoliko dana. Zar je zaista bilo toliko hitno da mi daju otkaz da nisu mogli da sačekaju da prođe moje venčanje i da se vratim kući - rekla je Askins.

Ona ne krije da je bila jako ljuta zbog načina na koji se njen bivši poslodavac poneo prema njoj.

- Bilo je to kukavički način da me otpuste iako su svi u firmi dobro znali da se tog dana udajem i da nisam u zemlji. To je jedan od onih sjajnih trenutaka u životu koji vam neko bezobzirno oduzme. Niko to ne zaslužuje - poručila je ona.

Umesto na medeni mesec ona se sa suprugom odmah vratila kući kako bi se fokusirala na traženje novog posla.

