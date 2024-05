U ŠKOLI JE VREĐALI SVAKODNEVNO, A ONDA IM SVE SASULA U LICE: Zbog njenih reči nastao haos na mrežama "Sve što mi se desilo..."

Ništa na svetu nije savršeno pa tako ni koža lica. Svima nam se desilo da nam je lice puno akni, flekica i mitisera, i sve su to normalna stanja kojima se, naravno, treba posvetiti.

O tome redovno govori i Maja Grej, koja na Instagramu objavljuje promene na svojoj koži u cilju osvešćivanja mladih da treba da prihvate sebe i svoju kožu baš onakvim kakvi jesu. Svakom objavom se trudi da podigne samopouzdanje svih onih koji pate od problema sa kožom.

Godinama je vređali

Međutim, iako su njene namere dobre, mnogi je obasipaju oštrim komentarima na račun njenog izgleda, zbog čega je odlučila da progovori javno, prenosi Mirror.

"Želim svima da kažem da ignorišete bilo koji negativan komentar o vašoj koži. Budite jaki i jedinstveni i ignorišite sve koji misle drugačije. Ne morate da se menjate ni zbog čijeg standarda lepote," poručila je Maja u videu koji je, do sada, pregledalo 1.400 ljudi.

Izazvala lavinu komentara kad im je sve saula u lice

Njene objave izazvale su raznolike reakcije u kojima neki tvrde da joj je lice uništeno od šminke, dok drugi tvrde da joj koža izgleda prljavo i da bi najbolje bilo da sakrije lice. Međutim, mnogi od njih tvrde da je prelepa i sa šminkom i bez nje.

"Ništa na svetu nije savršeno i treba da se divimo svim božijim kreacijama," poručio joj je jedan od pratilaca, dok joj drugi poručuje da svako ima pravo da neguje svoju kožu onako kako želi.

Maja, iako je sada zagovornik pozitivnog stava o sopstvenom izgledu i koži, priznala je da je nekada i sama imala problema da prihvati kako izgleda. Prisetila se čak i da su je maltretirali u školi zbog toga, i da je to ostavilo traga na njeno odrastanje.

"U školi su me ismevali i maltretirali, ali sve što mi se desilo tada, sada me je učinilo jačom. To iskustvo je moj motiv danas da se borim za sve vas koji se osećaju usamljeno sa svojom kožom. Verujte mi da vas stanje kože ne može definisati kao osobu. Nažalost, ljudi će uvek naći razlog da budu zli, ali nemojte dozvoliti da to diktira vaš život. Bez obzira na sve - ostanite svoji," poručila je Maja svojim pratiocima.

Na kraju, Maja je dodala da je važno da svi zapamte da, bez obzira na to kako se osećamo, nikada ne treba da skrivamo lice.

