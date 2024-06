"KAD ZAVIJE SARMICE, NEĆE IM BITI DOBRO" Snežana srpskim jelima osvojila Australiju, AJVAROM ODUŠEVILA i čuvenog Džejmija Olivera

Snežana Čalić je bila takmičarka u 16. sezoni emisije "MasterChef Australia". Tu je oduševila sudije, ali i geldaoce ovog šoua svojim autentičnim jelima.

Kulinarskim umećem oduševila je i čuvenog Džejmija Olivera.

U prvoj epizodi sudijama je poslužila hleb sa tri vrste putera. To nije bio običan puter, već onaj sa posebnim pečatom - srpskim. Napravila je puter od inćuna, puter od ajvara i baklava puter. Sve sudije su se raspametile ovim izborom.

- Mislim da ste neverovatno hrabri što poslužujete samo hleb i puter, ali je baš ukusno. To je stvarno, stvarno dobro - rekao joj je gostujući sudija Džejmi Oliver.

Ko je Snežana?

Snežana Čalić je rođena u Hrvatskoj, a kao devojčica se preselila u Srbiju.

- Rođena sam u Hrvatskoj i onda smo se zbog rata preselili u Srbiju, tamo sam studirala. Moji roditelji su došli ovde (u Australiju) mnogo ranije ali pošto sam ja studirala u Srbiji, imala sam srpsko državljanstvo i nisam mogla da dođem u taj izbeglički program. Tako da sam došla mnogo kasnije nego moji roditelji - rekla je Snežana.

Počela je da kuva sa sedam godina, a prve veštine u kuhinji stekla je posmatrajući svoju majku u kuhinji. Prvo jelo koje je napravila kao devojčica bio je gulaš.

- Imala sam sedam godina. Bile smo kod kuće ja i sestra same i ja sam napravila kao neki gulaš sa slatkim kupusom. Moj ujak koji je došao iz Švajcarske, naišao je kraj nas i pitao ‘pa gde ti je mama’. A ja kažem ‘pa mama i tata su na poslu’. Kaže on ‘pa ko je ovo skuvao’. I dan danas svi pričaju o tome. On je onda otišao u auto i doneo mi 40 čokolada. Nije mogao da veruje da sam ja napravila gulaš. Iskreno ja sam uvek volela da kuvam - ispričala je.

Miks tradicija sa Balkana

Odrastala je okružena mediteranskim i srpskim jelima i ta dva stila i danas definišu njeno kuvanje.

Po završetku studija je došla u Australiju, i uhvatila se u koštac sa izazovima u novoj zemlji. Trenutno radi u bankarskom sektoru i ima uspešnu karijeru, ali kaže da se za nju magija uvek dešava samo u kuhinji.

Oduševila korisnike mreža

Srbi su nakon saznanja da se punjene paprike dobile svoju promociju u Master Chef "poludeli" na mrežama te su za Snežanu imali samo reči hvale.

"Bravo Srpkinjo", "Uf kad im spremi sarmice u vinovom listu sa kiselim mlekom. A može i pasuljčina neka", "Ljudi, mora da pobedi, pogledajte kako su popadali na ovaj recept", pisali su oni.

Ispala iz takmičenja

Nažalost, Snežana je 21. maja ispala iz takmičenja, a pre toga je rekla da bi ako pobedi, novac (250.000 dolara) iskoristila za otvaranje svog restorana s domaćom kuhinjom, prenosi Zaovoljna.

Godinama je Snežana veštine kuvanja učila od svoje majke, a sada ona svoju ljubav, kroz ukusnu hranu, pruža suprugu Aleksu, sinu Lazaru i kćerki Lenki, koja takođe pokazuje veliko interesovanje za kuvanje.

- Suprug me je prijavio. On uvek slika kad ja nešto napravim i skuplja te slike, i onda je on poslao sve te slike i… stvarno pozvali me na audiciju. Ja još uvek ne verujem da sam ja tamo - rekla je Snežana za SBS.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

02:53 PRAVI LESKOVAČKI AJVAR SPREMA SE SAMO OD OVE VRSTE PAPRIKE! Jedan od četiri sertifikovana proizvođača otkriva TAJNE CRVENOG BLAGA