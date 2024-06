PLATIO BIH ZA TO ISKUSTVO: Novi metod opuštanja nakon napornog dana na poslu, postao hit i ODUŠEVIO KORISNIKE DRUŠTVENIH MREŽA

Svako ima omiljeni način opuštanja posle napornog i stresnog dana na poslu. Neko voli da šeta, neko da sedi s prijateljima u kafiću, drugi se opuštaju u teretani ili u toploj kupki, treći čitaju knjigu, ili pak igraju igrice.

Popularan način opuštanja

Jedan od popularnih načina opuštanja u svetu je gledanje ASMR videa ili pak uživanje u takozvanoj ASMR seansi. ASMR ili autonomni senzorni meridijanski odgovor opisuje prijatan osećaj opuštenosti i trnce koji obuzimaju celo telo, a koji mogu biti podstaknuti nekim zvukom, vizuelnim sadržajem ili dodirom.

Kako to izgleda u stvarnosti, pokazala je jedna devojka koja se opuštala posle stresnog dana na poslu kod prijatelja koji se bavi ASMR seansama. U viralnom video snimku, prijatelj joj polako četkom raščešljava kosu i za to vreme govori tiho i mirno, a njen izraz lica dovoljno opisuje koliko joj to prija.

"Platio bih za to iskustvo"

Video snimak ove devojke, koji je objavila na TikToku, pregledan je više od 10,5 miliona puta i prikupio je 1,4 miliona lajkova i brojne komentare oduševljenih ljudi. "Da imam prijatelja koji se bavi time, taj se nikada ne bi odmorio", "Treba mi ovakav prijatelj", "Platio bih za to iskustvo", "Voleo bih da meni to neko radi“, neki su od komentara ljudi koji se gledali njen video.

