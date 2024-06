PRŽENE NJOKE U KREMASTOM SOSU SA PAPRIKOM I PILETINOM: Ovaj specijalitet je čista desetka, svako bi vam pozavideo na ovakvom ručku

Ukoliko već niste probali ovaj specijalitet, sigurno će vam postati jedno od omiljenih jela. Pržene njoke, koje su unutra mekane a spolja hrskave, u kombinaciji sa božanstvenim kremastim sosom čista su desetka. Sastojci:

500g piletine

1 luk

1 crvena paprika

2 kašike koncentrovanog paradajza

300 ml mlečne pavlake za kuvanje

2 kašike ulja (može i maslinovo)

1 kašičica soli, bibera i slatke aleve paprike

500g svežih njoka

Priprema:

1. Meso usitniti, luk i papriku iseći žilijen (na trakice) 2. U zagrejan tiganj sipati ulje, zatim dodati meso i pržiti kratko na visokoj temperaturi, dok ne dobije zlatkastu boju. Dodati so i biber, smanjiti temperaturu, a potom i luk i papriku, pa pržiti još 2 minuta. 3. Zatim doliti koncentrovani paradajz, promešati i dodati mlečnu pavlaku za kuvanje. Ponovo začiniti uz so, biber i alevu papriku. 4. Sos kuvati od 10 do 15 minuta na laganoj vatri, dok ne postane kremast. Dok se sos kuva, u drugom tiganju, na malo ulja, ispržiti njoke. 5. Za serviranje: u tanjir staviti njoke, preko ili pored njih sos.

Prijatno!

(Kurir.rs/SlatkaDomaćica/J.M.)

