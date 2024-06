KAKO DA BUDETE SIGURNI DA VAS PARTNER VARA? Iskusni preljubnik otkrio trikove malverzacije: "Ne nasedajte na priču, OVDE ĆE PASTI"

U svakom ljubavnom odnosu se u jednom momentu pojavi bar crv sumnje. Da li mi je veran, gde li je sad, ko mu je ova, samo su neka od pitanja koja neretko sebi postavljamo.

Nekad je sve to naša paranoja, a opet sa druge strane ne kaže se bez razloga "gde ima dima ima i vatre". Tako je jedan Britanac poučen svojim iskustvom podelio kako je varao suprugu 12 godina.

U svom blogu, gde se predstavlja kao "Dark Horse" ispričao je do detalja svoj savršeni plan za prevaru.

- U svetu u kome na frazu „srećno oženjen” često zakolutmo očima, prestao sam da razmišljam i odlučio da mogu nešto da počnem. Naime, ja sam 12 godina varao suprugu. Sve vreme volim svoju ženu, ali ponekad zalutam... Upozoravao sam sve žene koje su dolazile i odlazile pre nje, ali ne osećam ni trunke krivice zbog toga... - započeo je svoju ispovest momak, koji je otac troje dece, prenosi The Sun.

KAko mnogi nisu u stanju da paze na svoje postupke, velike su šanse da će biti uhvaćeni u prevari. On se ne oseća krivim, ali to ne znači da je to slučaj i sa drugim partnerima, on je otkrio šta može da razotkrije varalice.

Smanjen libido

Smanjena želja muškarca za intimnošću je takođe znak da vaš partner vara, ali serijski varalica dodaje:

- Želimo da primetimo da mnogi faktori, uključujući stres, zdravstvene probleme ili depresiju, mogu uticati na učestalost intimnosti - rekao je.

Sam po sebi, ovaj znak ne mora da znači da je muškarac neveran, ali kada su ove promene u intimnosti praćene i drugim sumnjivim znacima, one mogu biti više nego uznemirujuće.

Odjednom radoholičar

Žene bi trebalo da budu sumnjičave ako njihov muškarac iznenada voli mnogo novih projekata ili jednostavno voli predugo.

- Iako je važno ne donositi ishitrene zaključke, pokušajte da razumete stvari na osnovu činjenica - rekao je.

Porasli troškovi

Još jedan sumnjiv znak je vezan za finansije. Sugeriše da će se suptilni dokazi pojaviti na zajedničkim nalozima.

Kako primetite da vaš partner odjednom troši novac na stvari koje mu je teško objasniti, jasno vam je da se ovde dešava nešto sumnjivo i da je reč o alarmantnoj situaciji.

Zaboravlja datume

Njegovi prioriteti su postavljeni na drugom mestu, upoznao je nekog novog, uzbudljivijeg, pa mu je teško da prati sve važne datume.

Dakle, ako vaš muškarac zaista ima devojku, znajte da je zaboravljanje važnih datuma jedan od znakova da vaš partner vara, ali on to ne mora da pobedi. Razlog za zaborav može biti i mnogo drugih stvari.

- Zaboravljanje važnih datuma kao što su rođendani ili godišnjice je još jedna crvena zastava koja bi vas mogla napustiti zbog nečeg drugog - ističe.

Odjednom šifra na telefonu

Momak koji petlja sigurno će ostaviti tehnološki trag svoje preljube na svom telefonu ili kompjuteru.

Vaš partner će odjednom postati izuzetno zaštitnički nastrojen prema svom uređaju jer je to mesto gde može da dokaže svoje neverstvo.

Priča mu ne pije vodu

Često menja detalje već ispričane priče. Čim ga uhvatite u laži, nemojte to ignorisati jer je to veliki znak da vaš muškarac možda ima ljubavnika.

- Kako primetite da se trudi da održi tok priče, često menja detalje ili se brani kada je suočen sa nedoslednostima, možda se ispod površine krije nešto više - priznao je on.

Uvek ima neki izgovor

On savetuje ženama da budu oprezne kada se njihov muškarac iznenada izvini za sve i svašta, jer je moguće da se zbog nečega oseća krivim i da svoju krivicu pokušava da ublaži raznim komplimentima i lepim rečima.

- Mogao bi postati neobično pažljiv, obasipajući vas naklonima, komplimentima ili uslugama iz vedra neba - objašnjava on, a veliki nalet pažnje mogao bi biti pokušaj da ublaži vašu krivicu ili da vas odvrati od sumnji koje imate.

(Kurir.rs/I.M.)

