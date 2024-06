MLADA ODBILA DA POLJUBI MLADOŽENJU NA VENČANJU: On opsovao pred SVEŠTENIKOM, a njegova reakcija ŠOKIRALA sve goste (VIDEO)

Uprkos trudu, vremenu i novcu utrošenom na planiranje savršenog venčanja, nijedno venčanje ne bude savršeno i uvek se desi nešto neplanirano što gostima ostane zauvek u sećanju, a u nekim slučajevima i široj publici na društvenim mrežama.

Na internetu kruži snimak mladoženje koji je nakon čitanja zaveta odlučio da poljubi mladu, pre nego što je sveštenik rekao mladencima da mogu da se poljube.

Njegov potez iznenadio je mladu. Najpre se odmaknula od njega i rekla mu da to ne može, na šta je on odgovorio: "Je*e mi se, ovo je naš dan!". Njegovo ponašanje isprva je iznenadilo sve prisutne, no ubrzo je dobio podršku i sveštenika, i mlade, kao i svih prisutnih.

Na Jutjubu su se nizali komentari korisnika koji su se složili da savršeno venčanje ne postoji i da upravo ta nesavršenost je ono što daje čar čitavom događaju.

"Ovaj video ima posebno mesto u mom srcu, nikada ne prestaje da me zasmejava i zaboravim na sve brige."

"Ova kompilacija mi govori da ničije venčanje nije savršeno i da je svako venčanje na neki način propalo!"

(Kurir.rs/M.F.)

Bonus video:

00:32 Svadba Tamare i Darka