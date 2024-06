SARA JE NOVA MIS ALABAME I BAŠ JE BRIGA ZA BRUTALNE KOMENTARE HEJTERA: Mnogi je kritikuju, a ona za njih ima poruku (VIDEO)

Sara Miliken (23) proglašena je za mis Alabame 2024. Ona će se ove godine takmičiti s misicama drugih američkih saveznih država na National American Miss 2024., čiji je cilj da povećaju samopouzdanje žena, piše na njihovim stranicama.

"Velika mi je čast da se predstavim kao vaša, nacionalna, američka mis Alabame 2024. Ovo je san koji sam sanjala zadnjih osam godina. Ne mogu da verujem da sam dobila priliku da ga živim", napisala je na zvaničnom Instagram profilu mis Alabame.

"Nisam mislila da je moguće da plus sajz model iz tako malenog grada pobedi, ali radila sam na tome svakog dana. Nije bilo dana da nisam vežbala govore ili predstavljanje ispred žirija", dodala je.

Ko je Sara Miliken

Sara je plus sajz model iz Atmorea u Alabami. Dva puta se takmičila pre nego što je osvojila titulu. Takođe je voditeljka podkasta "Girls Gotta Glow" i zagovornica je mentalnog zdravlja.

Nakon njene pobede, ljudi na društvenim mrežama kritikovali su je zbog izgleda. Kritike su uključivale i komentar jednog američkog veterana koji je tvrdio da su se "takmičenja lepote pretvorila u takmičenja mentalnog zdravlja".

"Takmičarla s prekomernom telesnom težinom postala je mis Alabame, a muškarac je izabran za mis Merilenda. Ove odluke šalju pogrešnu poruku deci i doprinose kulturi nezdravog života. Trebalo bi da učimo našu decu važnosti zdravlja", napisao je taj čovek.

Odbrusila je hejterima

Sara je odlučila da odgovori na taj i slične komentare.

"Nedavno sam bila meta ogromne količine internet mržnje i maltretiranja. Iskreno, to na mene ne utiče onako kako većina misli. Ono što je rečeno o meni zaista je odvratno i ne mogu da shvatim kako ljudi misle da je u redu govoriti takve stvari. Lako bi bilo odustati. Mogla bih da se sakrijem, odustati od titule... Ali, umesto toga kažem - gledajte me.

Gledajte kako služim svojoj zajednici. Gledajte me kako dajem sve od sebe u pripremama za nacionalno prvenstvo. Gledajte kako nastavljam da sipam pozitivu na društvene medije. Gledajte me kako postižem svaki cilj koji postavim. Gledajte me kako svakom hejteru pokazujem zašto plus sajz žena može i treba da dobije titulu", napisala je.

Kaže da je osoba "više od tela". "Gledajte kako pokazujem 15-godišnjoj Sari kako visoko držati glavu i ponosno vladati - bez obzira na to šta hejteri kažu", dodaje.

O tome je govorila i u emisiji na televiziji.

"Znate, čak i kada nešto napišete na internetu, i to može ostaviti trajan utisak na ljude kojima su te poruke namenjene. Može da navede te ljude da sami sebi učine neke vrlo mračne stvari. I biću iskrena, uhvatio me malo bes na pet minuta. Te reči mogu da bole. Oduvek sam želela da širim pozitivu, a ovo me dovelo u poziciju da upravo to i činim", ispričala je.

(Kurir.rs/ Index.hr/ L. S)

Bonus video:

00:26 Bivša mis švedske pokazla medjunozje