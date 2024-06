"BRAT JE UZEO ŽENIN TELEFON U RUKE, A ONDA..." Šok ispovesti Srba koje su prevarile žene, evo šta su uradili kad su saznali

Šta kada vas prevari supruga? Oprostiti, otići, bolovati i odbolovati ili vratiti istom merom? "Saznate da vas žena vara, šta radite u tom trenutku? Imate sve dokaze da vas vara, kako ćete postupiti?", pitanje je u objavi na Reditu jednog muškarca iz Srbije.

I sada je pitanje - ostati ili odustati, plakati ili vratiti, dati još jednu priliku ili reći kraj jednom zauvek?

foto: Printscreen

Evo šta kažu naši sunarodnici u komentarima.

Završe sa psihičkim problemima

Jedan muškarac mu je opisao situaciju u kojoj se našao njegov brat.

"Nisam oženjen i ne našao ti se u situaciji, ali moj brat jeste i reći ću ti šta je on uradio i šta nikako ne bih preporučio nikada nikome. Nikako ne treba da se ćuti i da se prašta, ko jednom to uradi, uradiće ponovo, sudbina je nekako htela da saznaš (bez očiglednosti/ da ona zna da ti znaš koliko sam shvatio) i to bi trebalo da ti je dovoljan znak da se skloniš od nekoga. Inače, da završim, brat je saznao preko njenog telefona koji mu je ona dala na pet sekundi da vidi neke slike i stizale su poruke u tom trenutku (sudbina), da skratim, on je to njoj rekao - priznala mu i on je krio to od svih ostalih zbog njenog ugleda ili čega god. To je nešto što mu godinama nije dalo mira jer je malo reći da je bio dobar muž i da je život podredio njoj (strankinja) i to ga je na kraju promenilo skoro skroz. Drugi čovek je postao dok se nije razveo (za šta smo svi bili mimo saznanja da je uradila šta već jeste) i tek nakon godinu, dve, on je nama to rekao kada je već bilo očigledno da nije normalna količina besa i nervoze koju ima u sebi i počeo da uništava ljude oko sebe jer ga "ne razumeju". Čovek je sebe doveo do situacije da nije imao nikoga koliko je bio težak i nepodnošljiv za običnu bleju, a kamoli razgovor, sa svima je bio u svađi u jednom periodu. Moje mišljenje je da je sje*ala žena stvar tako što više nikad nećeš moći da budeš 100% siguran u nju, samo ćeš sebi uneti nervozu i paranoju, lako je reći "razvedi se", ali suštinski samo je na tebi kakav život želiš da nastaviš. Nadam se da mirno spavaš koliko je moguće i da će ona da se raspadne malo kada shvati da znaš, isto tako bih se nadao da ćeš se ti raspasti pred njom ako bi ona saznala da je varaš. Glavu gore, jednostavno neki ljudi nam sami pokažu da nisu vredni, ja za nju to ne mogu reći jer ne znam ni nju ni tebe, ali da je izgubila na vrednosti definitivno jeste."

foto: Shutterstock

Otići dostojanstveno

Neki su mu savetovali da je napusti.

"Skupi sve svoje stvari koje imaš i idi. Ako imate zajednički račun, prebaci svoju polovinu na sebe, prvo reši sve bitne dokumente, stavi ih negde na sigurno. Onda advokatu priloži dokaze, prebaci se kod porodice ili negde dalje i čekaj razvod. Poenta je da ne sme da zna da znaš jer može nastati haos. Za to vreme sredi svoj život i imovinu, da imaš neku sigurnost kad dođe taj trenutak."

Na to se nadovezao drugi: "Ne bi trebalo da odlazi iz svog stana. Zašto bi se on selio ako već ona njega vara", a ovaj mu je odgovorio: "Zbog sebe, ne zbog nje, da se skloni od nje i bude među prijateljima dok se taj deo ne reši."

"Pose*saš se zadnji put s njom, daš joj 10 evra i pitaš kad ima termin sutra. Zatim je oteraš u tri lepe", stoji u jednom skandaloznom savetu.

foto: Shutterstock

"Opraštam ti zlatiborske zore"

Neki su rekli da bi u takvoj situaciji nastavili da žive sa ženom:

"Pravim se da ništa ne znam dok potajno za to vreme gradim najpovoljniji život za nastavak. Nikakva osveta, nikakvi razgovori, pružio bih ruku za sve lepe trenutke, za predivnu devojčicu i idemo da vidimo kako da ti i ja više ne delimo isti krevet i da nam ćerka izraste sa što više ljubavi u normalnu i zdravu osobu."

"Gde jednom padneš, tu ćeš pasti ponovo"

"VidEo sam devojku sa drugim tipom i onda me molila da se pomirimo, rekla je da nije ništa imala s njim, ja joj oprostim, a ona me posle par dana šutne, pa se pomirimo, da bi nakon mesec dana ona mene opet šutnula. Onda me posle 10-ak dana opet jurila, ali nisam hteo ništa više da imam s njom. Poruka je da je boli briga za tebe. Ko te voli i ceni, nema šanse da te vara, pogotovo kad imate i dete, boleština teška", ispričao mu je svoju priču jedan.

Velika većina se složila da ko jednom prevari, opet će to da uradi.

"Ništa, pozdraviš se s njom i odeš svojim putem. Nema tu ništa od svađe, ni od razgovora ni od dogovora, ništa. Jednom prevaren, uvek prevaren, vreme je da produžiš prijatelju."

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA