NA PORODIČNI ODMOR ODVEO LJUBAVNICU, PA MU PRESELO: Trudnoj ženi zario nož u leđa sa drugaricom, a onda im servirala HLADAN TUŠ

Da u ljubavi ne cvetaju uvek ruže svedok je i Kristen Keli, koja je podelila svoje potresno iskustvo na mrežama.

Ova trudnica napravila je pravu pometnju na TikToku nakon što je saopštila da je njen nevenčani suprug i otac bebe vara sa najboljom drugaricom.

foto: Printscreen/TikTok/baddiebabymamma

Nakon šokantnog otkrića odlučila je da podeli svoju priču, a splet okolnosti koji je pratio ovu preljubu je totalno bizaran.

Odveo ljubavnicu na porodični odmor

Keli, koja je u tom momentu bila u 34 nedelj trudnoće (7 mesec) sa drugim detetom, rekla je da je saznala za aferu svog izabranika zahvajući saobraćajnoj nesreći. Dečko i drugarica bili su na motociklu za vreme njihovog romantičnog odmora, za koji je Keli, nesvesno, dala novac.

Keli je objasnila da joj je dečko rekao da mora da otputuje poslovno i da će raditi ceo vikend. Ipak, iza toga krila se velika laž, jer je on napustio zemlju sa ljubavnicom. Tu bizarnostima nije bio kraj, jer je iskoristio aranžman za odmor koji je uplatila trudna Keli za prorodicu.

#crying #cheating #mentalhealthmatters ♬ original sound - Kristen Kelly @baddiebabymamma My boyfriend of 7 years, Chris cheated on me with my friend. They used a $6k trip that I bought for our family. I am 34 weeks pregnant with our second child. He told me he was working an hour away for the entire weekend however in reality he left the country with her. Our first daughter was born at 34 weeks so him being near was very important. Our older daughter is severely autistic and can’t be left with a baby sitter or family member so if I had gone into labor they are literally would’ve been no one to watch her while on the trip Kalyn and Chris were in a motorcycle accident. Her family made a GoFundMe, which is how I found out. For once a motorcycle accident saved someone’s life. #mentalhealth

Njen izabranik i drugarica doživeli su saobraćajnu nesreću, a Keli je za nju saznala preko aplikacije "GoFundMe". Njena drugarica je tu podelila sve detalje o nezgodi kako bi im neko pomogao, a sve je to došlo do nesrećne Keli.

Trudnica je u videtu detaljno opisala dubinu izdaje, naglašavajući značajan uticaj koji je imala na nju i njihovu porodicu, posebno imajući u vidu njenu rizičnu trudnoću i potrebe njihove starije ćerke, koja je autistična.

Nakon odmora im servirala hladan tuš

Ipak, ona je zaključila da je ova nesreća na motociklu spasila njenu porodicu daljih poniženja.

foto: Printscreen/TikTok/baddiebabymamma

- Ne želim negativnost ili dramu u svom životu. Porodiću se za manje od mesec dana. Moram da se fokusiram na svoje ćerke. Ponovno proživljavanje mog bola neće ništa promeniti. On i ja nikada više nećemo biti u vezi i zauvek sam zahvalna tom motociklu zbog toga. Verujem u Boga da će se on pobrinuti za mene, izlečiti me i pomoći mi da budem najbolja mama koja mogu da budem - poručila je devojka.

Na mrežama je izazvala lavinu komentara, većina je bila podrška za sve što je proživela.

(Kurir.rs/I.M.)