MILICA IZ NIŠA SE TOLIKO BOGATO UDALA DA NE ZNA KOLIKO SOBA IMA: Živi u luksuznoj vili od koje bole oči, a muž je okovao zlatom

Milica Polskaja atraktivna je plavuša poreklom iz Niša, za koju mnogi kažu da živi život iz bajke. Udajom za bogatog Kazahstanca svoju sreću pronašla je daleko od Srbije, a rado deli detalje iz svog luksuznog života na mrežama.

Fatalna Milica majka je četvoro dece, a ranije se bavila i dizajniranjem odeće, međutim sada je posvećena porodici i porodičnom biznisu. Ona sa decom i mužem, koga ne pokazuje u javnosti živi u Almatiju u Kazakhstanu.

Na Instagramu je veoma popularna, gde je prati više od 350 hiljada koje redovito 'časti' izazovnim fotografijama i deli trenutke iz svog privatnog života, a neretko ulazi i u žustre rasprave zbog komentara.

Vila iz bajke

Jednom prilikom Milica je razgovarajući sa svojim pratiocima otkrila kako izgleda vila u kojoj živi. Toliko je velika i luksuzna da ni ona sama ne zna koliko soba ima.

- Na jednom spratu imamo oko 15 soba, 4 kupatila, garderober, ne znam da li se to računa - istakla je Milica i dodala:

- Lift treba da stigne, imamo sve napravljeno, ali još treba da stigne. Sređujemo bazen, imamo ih dva, unutrašnji i spoljašnji. Za mesec dana trebalo bi da krenemo sa bazenom, ogromna je kuća, nikada ne može da se zaustavi posao.

Ko je bogati Kazahstanac?

Sve interesuje kako izgleda bogati Kazahstanac koji je osvojio njeno srce u Dubajiu, a iako mnogi smatraju da se udala za dosta starijeg čoveka Milica je opovrgla te tvrdnje.

- Doći će i taj dan kada ću pokazati svog supruga, ali za sada ne razmišljam o tome. Svi već znaju kako on izgleda, ali ja ne želim da otkrivam njegov identitet, jer se bavi ozbiljnim poslom. Moj blogerski život je pomalo neozbiljan i samim tim je najbolje za oboje ovako - objasnila je ranije Milica.

Razmazio je do besvesti

Milica se često na mrežama hvali skupocenim poklonima koje dobija od muža, poput luksuznih brendova cipela, torbi i haljina, a neretko podeli i kadrove u kojima pokazuje kakvom kolekcijom nakita raspolaže.

Mnogi smatraju da ju je muž razmazio do besvesti i okovao u zlatu i dijamantima, a Milica ističe da pravi muškarac treba da vodi računa o svojoj supruzi.

- Romantičnija sam od njega, ali sam uspela delić nežnosti da prenesem i na njega. Ume često da me iznenadi sitnicama koje mi poprave dan. Znači mi njegova podrška i oko svega se savetujem sa njim. Glavna reč kod nas ne postoji. Tek kada oboje promislimo, zajedničkim snagama dođemo do zaključka. Nekada on mene posluša, a nekada ja njega. Kompromis je idealan u svemu.

- Ranije sam volela da za poklon dobijam cipele, a sada je situacija drugačija. Nakit je uvek moj izbor - otkrila je ranije Milica.

Život sa svekrom i svekrvom

Inače, Milica je majka četvoro dece, koju takođe ne pokazuje u javnosti, a neretko su u njenim videima sa blurovanim licima.

Takođe, kako je otkrila ranije ona živi u velikoj kući sa svekrom i svekrvom, ali se zbog obaveza ne viđaju tako često.

Jednom prilikom pratioci su je upitali u kakvim je odnosima sa svekrom i svekrvom i da li se druže na šta je Milica odgovorila.

- Naravno. Živimo zajedno. Samo se ne viđamo svakog dana - poručila je.

(Kurir.rs/I.M.)