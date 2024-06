NIKAD JEFTINIJE Otkrijte čari destinacije sa idelnim plažama i sjajnim provodom!

Dobrodošli u Španiju, zemlju bogate kulture, prelepih pejzaža i nezaboravnih iskustava. Bez obzira da li ste zaljubljenik u umetnost, istoriju, prirodne lepote ili jednostavno uživate u opuštanju na sunčanim plažama, Španija ima nešto za svakoga: kulturno bogatstvo Barselone, prirodne lepote Kosta Brave i porodične avanture na Kosta Doradi.

Kosta Brava, sa svojim divljim obalama i kristalno čistim morem, nudi brojne prelepe plaže, skrivene uvale i pitoreskne ribarske gradiće. Ljubitelji ronjenja i snorklinga će biti oduševljeni bogatim podvodnim svetom.

Kosta Dorada, poznata po svojim zlatnim plažama, idealna je destinacija za porodični odmor. PortAventura World, jedan od najvećih tematskih parkova u Evropi, nudi uzbudljive vožnje i atrakcije koje će oduševiti celu porodicu. Šetnja promenadom Saloua, uz brojne restorane, barove i prodavnice, idealan je način da završite dan prepun aktivnosti.

Dođite i otkrijte zašto je Španija jedna od najomiljenijih turističkih destinacija na svetu. Vaša avantura iz snova čeka na vas!

Iz naše široke ponude izdvajamo:

H Top Olympic 3*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Smešten na 500 metara od gradske plaže u Calelli. U blizini hotela počinje pešačka zona sa brojnim kafićima, restoranima, prodavnicama i suvenirnicama. Objekat htop Olympic poseduje 3 otvorena bazena za odrasle i decu. Dostupni su bazen za malu decu i igralište.

H Top Palm Beach 3*lux

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Nalazi se u centru Ljret de Mara. Udaljen je 700m od plaze Fenals Gostima je na raspolaganju hotelski bar, mini club za najmladje goste sa animatorom, terasa za suncanje sa dovoljnim brojem lezaljki i suncobrana. Takodje na bazenu mozete iznajmiti i peskire. Otvoreni bazen i bar su gostima dostupni tokom celog dana. SPA centar je takodje gostima na raspolaganju.

H Top Planamar 3*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Nalazi se na samo 50 metara od prelepe peščane plaže, ovaj hotel je savršeno mesto za zabavni porodični odmor u Kataloniji u Kosta Maresme, u letovalištu Malgrat de Mar. Nedaleko od hotela počinje i letovalište Santa Susana. Hotel je pozicioniran tako da gleda na Sredozemno more. Ispred hotela nalazi se javna plaža. Druga javna plaža, del Pins, nalazi se na 600m od hotela.

H Top Calella Palace 4*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Hotel hTop Calella Palace nalazi se u regiji Costa Brava u mestu Calella. Smesten je u blizini jedne od lepsih pescanih plaza i starog grada. Plaza je udaljena 700m od hotela. Duz cele obale prostire se pruga koja vodi do Barselone. Hotel takodje nudi otvoreni bazen, teretanu, bazen za decu, SPA centar, kids club, mini vodeni park za decu kao i djakuzi koji se nalazi na poslednjem spratu hotela na velikoj terasi koja nudi veliki broj lezaljki za suncanje.

H Top Amatista 4* (ex H Top Royal Beach)

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Smešten je na 50 metara od plaže Fenals u Ljoret de Maru i na oko 2km od gradske plaže ovog grada. Hotel se nalazi u mirnom delu letovališta Ljoret de Mar. Teren za golf PGA Catalunya i Water World Park su na samo 3 km od hotela Amatista. Amatista poseduje otvoreni bazen i krovnu terasu sa hidromasažnom kadom. Pored bazena je terasa za sunčanje i uživanje.

H Top Pineda Palace 4*lux

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Hotel se nalazi u regiji Costa Brava u mirnom delu Pineda de Mar. Smesten je u neposrednoj blizini javne gradske plaze i samo nekoliko minuta hoda od glavnih turistickih desavanja u ovom mestu. Hotel nudi Spa centar, teretanu i kids club za najmladje goste. Na krovu hotela nalazi se bazen sa lezaljkama i suncobranima koji su dostupni gostima hotela besplatno.

H Top Amaika 4*lux

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Prvi i jedini hotel sa 4* u gradu Calella koji je samo za odrasle (16+). Smesten je na samo 150m od javne gradske plaze u neposrednoj blizini centra grada i kao takav predstavlja idealno mesto za odmor i obilaske a da ne morate da putujete daleko. Hotel je idealan za parove. Hotelski bazen je dostupan svim gostima sa dovoljnim brojem lezaljki i suncobrana kao i peskira za suncanje.

H Top Royal Sun 4*lux

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Ovaj objekat je udaljen minut hoda od plaže. Smešten pored plaže, hotel Royal Sun nalazi se na šetalištu u mestu Santa Susana. Smeštajni objekat gleda na predivnu peščanu plažu i Sredozemno more. Dođite i uživajte u toploj klimi i prozirnoj vodi Kosta Brave u ovom modernom mediteranskom hotelu bele boje. Gosti mogu da koriste dva bazena i terasu za sunčanje.

H Top Summer Sun 3*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Ovaj objekat je udaljen 2 minuta hoda od plaže. Smešten na 150 metara od plaže Kosta Maresme i plaže Levante. Letovalište Blanes je udaljeno 6 km, a gosti mogu uživati u izletima do Barselone do koje se vozom stiže za oko sat vremena. U ponudi ima sobe sa balkonom i bazen na otvorenom. Hotel raspolaže i barom i zajedničkom terasom sa ležaljkama za sunčanje.

H Top Molinos Park 3*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Hotel hTop Molinos Park se nalazi u mirnom delu mesta Salou. Udaljen je 10 minuta hoda od javne gradske plaze i od glavnog setalista u centru grada. Hotel poseduje dve terase na krovu. Jedna terasa ukljucuje bazen za odrasle i bazen za decu sa lezaljkama i prostorom za suncanje dok druga terasa nudi djakuzi sa lezaljkama i prostorom za suncanje.

Best San Diego 4*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Hotel Best San Diego nalazi se na idealnoj lokaciji, na samo 200 metara od plaže Levante u gradu Salou. Objekat nudi bazen na otvorenom, hidromasažnu kadu i sobe sa balkonima. Plaža Kapelans, sa čitavim nizom sadržaja za sportove na vodi, udaljena je samo 5 minuta hoda od hotela. Centar grada Salou nalazi se na manje od 800 metara od smeštajnog objekta.

4R Salou Park Resort II 3*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

4R Salou Park Resort II nalazi se u oblasti Costa Dorada u mestu Salou, udaljenog svega dva sata voznje od Barselone. 4R Salou Park Resort II se nalazi u neposrednoj blizini plaze Kapeljans udaljene svega 10 minuta hoda. U pitanju je gradska-javna plaza, koja je dostupna svima. 4R Salou Park Resort II poseduje bazen i teretanu, decije igraliste, stolovi za bilijar i stoni tenis.

Caesar Augustus 3*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Hotel Cesar Augustus nalazi se na 80 metara od plaže, a u svoju pristupačnu cenu uključuje i bazen na otvorenom za decu i odrasle. Tokom letnje sezone dostupni su i animacijski programi i zabava za decu i porodice. Centar Salou-a udaljen je na svega 15 minuta šetnje od hotela.

Hotel Augustus 4*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Hotel Augustus nalazi se tačno ispred plaže. U ponudi su sobe sa privatnim balkonom i bazeni na otvorenom za odrasle i decu. Na raspolaganju su i igraonica, dečije igralište i velika terasa za sunčanje.

H Top Royal Star 4*

Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Ovaj objekat je udaljen 1,5km od gradske plaže. Hotel Royal Star se nalazi na mirnoj lokaciji. U ponudi su veliki otvoreni bazen i spa centar. Do centra Ljoret de Mara stiže se pešice za 20 minuta. Spa centar hotela Royal Star obuhvata teretanu i zatvoreni bazen sa toplom vodom i vodopadom. Dostupni su sauna, tursko kupatilo i hidromasažne kade. Bazen je sa terasom i ležaljkama.

H Top Royal Sun Suites 4* Rezervišite online svoj aranžman za ovaj hotel klikom na sliku hotela.

Ovaj hotel je udaljen 4 minuta hoda od plaže. Smešten na mirnoj lokaciji, na samo 300 metara od peščane plaže, ovaj hotel je idealan za porodice koje dolaze u mirno letovalište Santa Susana. Uputite se na obližnju peščanu plažu ili na krovnu terasu na kojoj možete uživati pored bazena. Velika peščana, javna plaža nalazi se ispred samog hotela.

Za sve one koji sa nama još uvek nisu putovali na Kipar, pripremili smo sjajne last minute ponude za polaske na 7|9|10 noćenja u toku juna 2024. godine, koje će važiti do ponedeljka 17.06.

Ne propustite našu sjajnu ponudu za Tunis – ubedljivo najkvalitetniju i najpristupačniju destinaciju za leto 2024. godine. U toku je Last Minute ponuda za polaske 19. 22. 26. 29. juna na 6|9|10 noćenja.

Rezervacije možete izvršiti putem našeg sajta www.wayout.rs ili tako što ćete nam se obratiti na e-mail: office@wayout.co.rs

Za sve dodatne informacije nam se možete obratiti mejlom na office@wayout.co.rs ili pozivom na broj: +381.11.41.44.284, +381.11.41.44.286, +381.11.41.44.294, +381.11.41.44.295.

Promo