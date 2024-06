OVAJ DEO TELA MUŠKARCE NAJVIŠE UZBUĐUJE: Kada ga dodirnu, nastaje ERUPCIJA STRASTI - Ne, nisu u pitanju grudi!

Poslednjih godina sve otvorenije se govori o seksu, bez tabua. Ova tema dobila je svoje mesto i u javnom prostoru. Ko šta voli, šta ga uzbuđuje, šta bi želeo da isproba u krevetu, samo su neke od tema koje se provlače sa lakoćom kao i priča o lepom vremenu. U susret letu, koje je poznato kao deo godine kada je libido svih nas na najvišem nivou, valjalo bi da saznate šta je u trendu.

Šta muškarci žele u krevetu foto: Profimedia

Fetiši su nešto što svako od nas ima. Nekoga uzbuđuje jedno, nekoga drugo i to biste vrlo jasno trebali da pokažete u krevetu. Verovali ili ne, u samom vrhu na lestvici fetiša kod muškaraca nalazi se onaj koji imaju prema ženskim stopalima.

Šta uzbuđuje muškarce foto: Denys Kovtun / Alamy / Alamy / Profimedia

Fetiš na stopala, poznatiji kao podofilija, češći je nego što mislite. Naime, popularnost podofilije može biti povezana s načinom na koji mozak grupiše neurone za stopala i genitalije. Osim toga, stopala su vrlo osetljiv deo tela, što ih čini idealnim mestom za uživanje.

Nedavna istraživanja procenjuju da je oko jedan od sedam, ili 14 odsto, ljudi imao barem jednu seksualnu fantaziju vezanu uz stopala, što čini fetiš stopala jednim od najčešćih seksualno preferiranih delova tela osim genitalija.

Ali zašto stopala? Nije da su blizu genitalija. Dakle, postoji nekoliko razloga zašto su fetiši stopalima tako česti, a sve počinje u mozgu.

Fetiš stopala je među popularnijim

Zašto je fetiš na stopala tako čest?

Fetiš je potreba ili želja za predmetom, delom tela ili aktivnošću radi seksualnog uzbuđenja. To može uključivati ​​usresređenost na određene objekte, poput visokih potpetica ili gume, ili negenitalne delove tela, poput stopala, poznatog kao podofilija.

Znate kako možete prepoznati dodiruje li vam nešto levo stopalo ili desnu ruku, čak i ako su vam oči zatvorene? To je zahvaljujući načinu na koji somatosenzorni nervni sastav organizuje i kategorizuje različite neurone u vašem mozgu. A objašnjenje je sledeće - pošto su neuroni stopala smešteni odmah do genitalnih, kod nekih ljudi može doći do efekta uzbuđenja - pa kad se pokrenu neuroni za stopala, aktiviraju se i oni u genitalijama.

Naime, tabani i stopala sadrže više osetljivih nervnih završetaka po kvadratnom centimetru nego bilo koji drugi deo tela.

(Kurir.rs/24sata/M.J)

