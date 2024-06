DA LI STE PROBALI MAFINE SA SLANINOM? Ukusni i mekani zalogaji koje ćete pojesti u slast - a priprema nikad lakša!

Ukoliko nemate ideju šta da pripremite za obrok, a nemate ni puno vremena za spremanje, mafini su idealno rešenje. Oni se mogu jesti u bilo koje doba dana, bilo da je večera, užina ili doručak u pitanju.

Jednostavno se prave i nije potrebno da ste vešti u kuhinji kako biste uživali u ovim sočnim zalogajima. Evo kako da pripremite sočne mafine sa slaninom koje ćete smazati očas posla.

sočni zalogaji foto: Profimedia

Sastojci:

250 g palente

200 g pšeničnog belog brašna

1 kesica praška za pecivo

3 jajeta

100 ml ulja

100 g dimljene mesnate slanine

250 g krem sira

1 kašičica soli

360 ml jogurta

1 kašika svežeg peršunovog lišća

2 struka mladog crnog luka

po potrebi ulja za prženje

po želji susama

Priprema:

Obe vrste brašna pomešati sa praškom za pecivo. Dodati umućena jaja, ulje, krem sir, so, jogurt, iseckano peršunovo lišće i slaninu sa lukom koja je prethodno kratko propržena na malo ulja. U kalupe u koje su stavljene korpice za pečenje bez podmazivanja, sipati smesu, a ostatak smese sipati u mali pekač i po želji posuti susamom. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 210 stepeni C 30 do 40 minuta.

(Kurir.rs/Reccepti/M.J)

Bonus video:

05:56 ZASLADITE SE SLANINOM! Srbin Vlada napravio slatko od slanine: Za Kurir TV otkrio NAJČUDNIJI RECEPT za koji ste IKADA ČULI