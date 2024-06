MLADA IZ SRBIJE UVELA STROGO PRAVILO NA VENČANJU: Ljudi u neverici zbog zahteva sa pozivnice "Ovo sa svadbama je OTIŠLO PREDALEKO"

Sezona venčanja je počela. Od trenutka kada dobijete pozivnicu pa do samog dana svadbe, u glavi vam se vrti misao kako da se obučete, a da pritom ne izgledate isto kao ostali.

Jedno je od najpoznatijih pravila svadbenog bontona glasi da gosti ne treba da nose belo. Međutim, problem nastaje kad mladenci izričito zatraže to.

Jedna srpkinja je podelila snimak pozivnice za svadbu na kojoj je eksplicitno navedeno da gosti ne mogu da nose belo. Ovakvo ograničenje od strane mladenaca izavalo je pravu debatu u javnosti.

Na društvenim mrežama se povela prava debata o tome da li treba da se nosi belo na svadbi, a u komentarima je bilo i više nego podeljenog mišljenja.

"Meni bi delovalo da je gošća u belom iskompleksirana. Ispunjava sebi neostvareni san na tuđoj svadbi","Opet bi neko došao u belom", " Bože svašta ??!! Od kada se to određuje ko će šta da nosi i koja boja sme da se nosi ?? Ovo sa svadbama je otišlo predaleko", bili su samo neki od komentara.

Tradicionalno je gostima “zabranjeno” da nose belo jer će umanjiti fokus na mladu, ali šta se dešava ako mlada nema belu venčanicu? Ili odluči da ne nosi haljinu uopšte?

Pojedini korisnici složili su se sa tim da ovo "nepisano pravilo" i nije baš toliko zaživelo kod nas.

"Ako mnogi nose belo iz neznanja to znači da to nepisano pravilo ne postoji kod nas i da nije baš toliko univerzalno", "Kod nas nije bitno da li nosi belo na venčanju kao gost (čak ni mlada nije u obavezi), običaj je u Severnoj Americi. Naravno ako neko to baš želi je okej".

Jedna korisnica podelila je svoje iskustvo, a njeno zapažanje nasmejalo je sve.

"Pozvani su na svadbu u julu, ne poznajem ni mladu, ni mladoženju. Ne ide se po mladu, nego pravo u restoran. Lepše je kad je samo mlada u belom da se izbegnu zabune. Zamislite budu još 4 žene u belom, pa se smeškamo sve dok ne vidimo koju od njih će poljubiti mladoženja", napisala je ova korisnica.

