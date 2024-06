NIKAD VIŠE KOD RODBINE NA MORE: Dever otišao na letovanje, pa izbio haos sa snajom zbog jednog "Iznajmim, PLATIM, ALI SE ODMORIM"

Nkeada letovanje može da bude pravi udarac na naše finansije i u tim momentima neretko se okrećemo jeftinijim aranžmanima i alternativama.

Jedan korisnik društvene mreže X odlučio je da ode na letovanje i da iskoristi smeštaj svog brata, a ispostavilo se da ga je to skupo koštalo.

Ne, ne mislimo u ovoj priči na finansije, već na odnos sa porodicom, koji je, čini se sada na klimavim nogama.

Ljetovao sam u bratovom stanu na moru i mokrom čašom sam oštetio stočić ( ostao trag🤷😅) , snaha se "mučila" jedno dva mjeseca da to ne spomene ali nije izdržala 🤣 Našao sam skoro isti takav i donio joj ga... To sam uradio bez ikakve namjere da provociram ili slično, samo — Ordo Novum (@ONovum) June 25, 2024

- Letovao sam u bratovom stanu na moru i mokrom čašom sam oštetio stočić (ostao trag), snaja se "mučila“ jedno dva meseca da to ne spomene ali nije izdržala. Našao sam skoro isti takav i doneo joj ga… To sam uradio bez ikakve namere da provociram ili slično, samo iz razloga da se ta tema ne poteze više… Juče me brat pita kad ću na more da bi znao, ja mu rekao da ove godine nemam nameru da idem na more uopšte i počeo je sad da me ispituje da nisam ljut, i snaja je zvala da se izvini jer je to pomenula i sad već postaje naporno. Ako ne odem, misliće da sam se naljutio, a ja se ne bih osećao prijatno kad bi otišao, jednostavno sam takav. Nikad nisam "jeo hleba sa prekora“ niti ću dok se budem pitao sa sobom - požalio se korisnik društvene mreže X.

Ova priča izazvala je lavinu komentara. Jedni smatraju da je potpuno ispravno postupio i dele svoja slična iskustva, a bilo ih je nekoliko koja su privukla pažnju:

- Zato se NE IDE kod porodice na odmor! Sestrin muž me svake god zaj… za bilo što, iako sam prva dolazila, sve spremila i samo se naradila.. HVALA! Radije odem u iznajmljeno, platim ali se i odmorim! - ističe jedna žena, a druga se nadovezuje.

- Meni se svi čude što neću kad odemo u Bosnu kod muževih da spavam kod familije, ma radije ću plaćati koliko god treba smeštaj i imati svoj mir nego kao besplatno ali da hodam kao na iglama i razmišljam šta njima prija ili ne.

Bilo je i onih koji su smatrali da momak nije kriv zbog negostoprimstva.

- Kad doživim negostoprimstvo, nikad više ne idem. I kao dete sam bio takav. Kad sam sa 11 g. ostao bio kod tetke, jer je majka bila bolesna, tetka kaže kad dođe tetak reci da si jeo kod bake a ne ovdje. Istog dana sam uzeo svoje stvari i otišao kod bake. Kod tetke nikad više.

Sa druge strane, pojedini korisnici ga kritikuju:

- Zašto odmah nisi rekao da si oštetio sto, nego si čekao da te snaha podseti. I zašto se „naknadno“ kupuje sto… Ako si hteo, mogao si odmah sto da zameniš i nikom ništa ne govoriš. Čemu sad zajedljivi komentari?! Naša posla…“

Onako kako ja vidim, niti je snaha to morala pomenuti niti ste vi morali da kupite novi sto. I jedno i drugo su svesne reakcije. S namerom da nešto kažu. Pa i povrede. Sve je to ljudski, ali nije moralo. Možda bi razgovor pomogao i neko izvinjenje. Obostrano.

Treći navijaju za mirno pomirenje jer je život previše kratak, a porodica treba da bude na prvom mestu:

- Mislim da ste ok postupili i da nema potrebe za durenjem. Ne radi se o tragu već o poštovanju, a negde ste ga pokazali uvidevši to i ponudivši rešenje. U porodici se ide dalje - ističe jedan korisnik, dok drugi dodaje:

- Moja topla preporuka je da sve stavite ad acta i ne dozvolite da Vas sitna i nebitna stvar udalji od najbližih, da im nije stalo do Vas ne bi zvali. Ispričajte se, izbacite nesuglasice, zagrlite se onako pravo bratski i "zaplivajte“ zajedno dalje."

