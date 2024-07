CEO ŽIVOT PEREMO SUDOVE, A NISMO ZNALI ŠTA SVAKA BOJA SUNĐERA PREDSTAVLJA: Ima posebnu ulogu, evo kada se koji zapravo kopriste!

Svakodnevno peremo sudove i za to najčešće koristimo ili sunđere ili žice za pranje. Neretko dobar posao mogu odraditi i četkice specijalno namenjene za to. Iako decenijama koristimo sunđere koji su najčešće žuti, ali u pakovanjima od više komada možemo videti i one intenzivnih boja.

Reč je o plavoj, crvenoj, žutoj i zelenoj. Da li ste znali da to nije sličajno? Svaka boja zapravo predstavlja različitu vrstu abrazivnosti što znači koliko je grub ili mekan abrazivni sloj sunđera.

To pomaže odrediti za koju vrstu posuđa ili površine je spužva najprikladnija, kako je ne biste oštetili. Dakle, suneđere prilagođavamo onome šta peremo, bilo da su osetljive čaše ili šerpe.

Jeste li znali zašto su sunđeri različite boje foto: Shutterstock

Žut sunđer: Najmekša je i idealna za pranje lomljivog staklenog posuđa i porculana koji se lako mogu izgrebati.

Plav sunđer: Ova boja ukazuje na to da je sunđer još uvek dovoljno nježan da ne oštećuje staklo i finije površine, ali istovremeno efikasno uklanja jaču prljavštinu.

Crveni, narančasti, roze: Ove boje označavaju srednje abrazivne sunđere koji su prikladni za višenamensku upotrebu, uključujući i jače mrlje od posuđa, ali bez opasnosti od grebanja površine.

Zeleni sunđer: To su najtvrđi sunđeri namenjeni su za uklanjanje zapečenih i sasušenih ostataka hrane. Koristiti ih pažljivo i nikako ne na osetljivom posuđu.

Svaka boja ima različit abraziv

Abrazivni sloj na sunđeru

Abrazivni sloj, obično zelene ili plave boje na jednoj strani sunđera ključan je za uklanjanje prljavštine. Dok zeleni sloj može biti pregrub za neke površine, plavi je dizajniran da bude nežniji i da spreči grebanje.

Pomoću ovog vodiča za boje poboljšajte rutinu čišćenja posuđa i istovremeno ga zaštitite.

