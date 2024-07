SA 14 JE POSTALA MAJKA, A SVI SU JE NAGOVARALI NA ABORTUS: Ema otkriva kako se sučila sa tinejdžerskom trudnoćom i da li se kaje

Tinejdžerske trudnoće nisu više tabu tema, a nažalost stopa njihove učestalosti u svetu se povećava. Na popularnoj TLC televiziji čak ima i ceo serijal i majkama tinejdžerkama koje su veoma rano ostale u drugom stanju i odlučile da rode decu.

Ema Vorlo je svoju priču podelila javno foto: https://www.tiktok.com/@emmawhorlow762

Jedna od devojčica koja je sa samo 13 godina saznala da će dobiti bebu je Ema Vorlo koja danas ima 23 godina. Ona je sa javnosti odlučila da podeli svoju priču. Naime, kako kaže, već sa 14 godina postala je majka što nikako nije bilo u njenim životnim planovima.

"Nisam baš planirala da postanem majka sa 14 godina, ali nisam mogla da se odreknem svog deteta - objasnila je ona u snimku koji se pojavio na društvenim mrežama.

Ova mlada majka priznala je da su je nakon saznanja za trudnoću svi nagovarali na abortus, ali ona na to nije pristala.

- Dogodila mi se najbolja stvar koja mogla da mi se desi. Radije bih da brinem o bebi nego da se opijam i drogiram u tom uzrastu, i sebi zauvek upropastim život. Negativni komentari, a bilo je nekih baš gadnih, mi ne smetaju, to znači da me ne poznaješ - poručila je Ema, piše The Sun.

Ema je nakon prve trudnoće dobila još jedno dete.

"Ja sam dobra mama, mogla sam da prođem mnogo gore uz drugu i alkohol kao moji vršnjaci. Dokazala sam da su svi koji su me osuđivali - pogrešili", napisala je Ema na mrežama uz fotografije sa rođenja svoje prve ćerkice 2015.

Na Eminom Tiktok nalogu može se videti i snimak iz porodilišta kada je kao mama tinejdžerka otišla na porođaj. Sa njom je u tom trenutku bila i njena mama.

Ema u svojim snimcima govori koliko je ponosna na svoju odluku da rodi dete, ma koliko mlada i nespremna bila. Jednom delom je ponosna jer je svima koji su je osuđivali dokazala da ipak može sve sama i da bude dobra mama.

Ovaj njen snimak je postao viralan sa 2,7 miliona pregleda na TikToku i izazvao je brojne komentare.

