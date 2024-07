OVO JE 8 ZLATNIH PRAVILA PONAŠANJA NA PLAŽI: Za ove stvari ljudi kažu da NIKAKO NE PODNOSNE, a ove su čak i STROGO KAŽNJIVE

Javne plaže su mesta na koja dolazi velik broj ljudi različitih karaktera i osobina. Kako ne bismo smetali jedni drugima, važno je da se pridržavamo nekoliko pravila

Godišnji odmor vreme je za opuštanje, a teško da ćete pronaći bolje mesto za opuštanje od plaže. Ali, ponekad nije dobro ni previše se opustiti, posebno ako na taj način stvarate nelagodu ljudima u svojoj blizini. A upravo takve situacije česte su na javnim plažama, na kakvima se ovih dana traži mesto više. Stoga, pre nego se utputite onamo, imajte na umu ovih osam zlatnih pravila ponašanja.

foto: Shutterstock

Poštujte tuđi prostor: Nije retkost videti kako pojedinci sa sobom na plažu nose i potrebne i nepotrebne rekvizite – od ogromnih peškira, preko suncobrana i šatora za malu decu, do velikih i nezgrapnih igračaka na naduvavanje. Pre nego što krenete s takvom logikom na plažu zapitajte se je li vam sve to zaista potrebno. I kad smo kod peškira, nikako ih ne ostavljajte na plaži preko noći da biste rezervisali mesto za naredni dan. Ljudi to ne podnose pa se nemojte čuditi ako vaši peškiri preko noći misteriozno ne nestanu.

Ne skačite i ne prskajte: Prskanje vodom ponekad je teško izbeći, posebno ako imate malenu decu koja uživaju u igrama u moru. Ali, naučite ih da vodu sa sebe ne otresaju pored drugih ljudi. Takođe, nemojte skakati u more u blizini drugih, posebno ako je reč o deci i penzionerima. Isto važi i za ronjenje na mestima na kojima ima puno plivača.

foto: Shutterstock

Pokupite svoje smeće: Sa sobom na plažu uvek ponesite vrećicu u koju ćete odlagati papire i štapiće sladoleda, omote od sendviča, slomljene igračke, bočice od vode i soka i sličan otpad koji može nastati prilikom odmaranja na plaži. Naravno, tu su i opušci. Nemojte ih zakopavati u pesak ili kamenčiće. Ako već morate da pušite, što takođe nije poželjno činiti na plaži, opuške ponesite sa sobom i bacite ih u smeće.

Pazite kuda vodite pse: Iako je vlasnicima kućnih ljubimaca u to teško poverovati, postoje ljudi koji pse - ne vole. Neki ih se i boje. Zato, nemojte voditi svog ljubimca na plažu na koju je ulaz psima zabranjen. Čak i ako pas neće ulaziti u more, nemojte ga dovoditi jer će se uvek naći netko ko će vam to zameriti. Srećom, danas širom Jadrana postoji mnoštvo odličnih plaža za pse na kojima možete bezbrižno uživati sa svojim četveronožnim prijateljem.

foto: Shuterstock

Ne stvarajte buku: Ni slučajno ne nosite sa sobom na plažu zvučnike. Ako vam je izležavanje na plaži nezamislivo bez omiljene muzike, nabavite kvalitetne slušalice. Tako ćete uživati u dragim notama, a istovremeno nećete remetiti mir ostalih ljudi na plaži. Takođe, suzdržite se od glasnih telefonskih razgovora pred drugima, pogotovo ako su privatne prirode, kao i igranja glasnih igrica na mobilnom.

Oprezno s fotografisanjem: Naravno da nito ne očekuje da ćete se s godišnjeg odmora na moru vratiti bez ijedne fotografije s plaže, ali prilikom snimanja vodite računa o ljudima oko sebe. Nemojte fotografisati i snimati ljude koje ne poznajete, posebno ne decu, a onda te fotografije i snimke stavljati na društvene mreže.

foto: Shutterstock

Bez golotinje: Neki gradovi već su zabranili sunčanje u toplesu pa se pre svlačenja raspitajte o pravilima na plaži. Ako želite ravnomerno da pocrnite, bez tragova kupaćeg kostima na telu, možda bi bilo najbolje da pronađete skrivenu uvalu ili odete na nudističku plažu. Iako mnogi sunčanje u toplesu i dalje smatraju najnormalnijom pojavom na svetu, ima i onih koji to neće najbolje prihvatiti pa bi vam na plaži mogli stvarati probleme.

Izbegavajte alkohol: Baš kao i sunčanje u toplesu, i alkohol je na nekim plažama strogo zabranjen. Ali, i ako nije, suzdržite se od nošenja piva i sličnih napitaka na plažu. Osim što gledanje nekoga kako poteže iz limenke nije baš lep prizor, alkohol će otupeti vaša čula, što biste svakako trebali izbeći pre ulaska u more.

