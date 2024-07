UMESTO ŠAMPONA ZA SUVO PRANJE, KORISTITE OVAJ PREPARAT: Žene se kunu u njegovo dejstvo, a KOSA izgleda čisto i svilenkasto!

Poznato je da žene daju pravo bogatstvo na preparate za negu. Kada je u pitanju kosa, tu se posebno ne štedi. One dame koje imaju masniji tip vlasi posebnu muku muče sa svakodnevnim pranjem kose, a koja nikada ne izgleda dovoljno lepršavo i negovano.

Kao "prvu pomoć" neretko smo sve koristile šampon za suvo pranje koji suži da iz vlasišta izvuče "masnoću". Međutim, sada na društvenim mrežama kruži snimak kojim se pokazuje da ovaj efekat možemo dobiti uz pomoć i nekih drugih preparata.

Kako da čista kosta duže traje uz pomoć micelarne vode foto: Shutterstock

Naime, reč je o pranju kose micelaronm vodom koja se prevashodno koristi za kožu lica i njeno osvežavanje.

"Svi znaju da ja kosu ne perem i do dve nedelje, a da uz to i nekoliko godina treniram. Pa hajde da probamo ovaj test. Nisam prala kosu šest dana, a uz to sam koristila na njoj neke proizvode i možete komentarisati moju kosu samo ako imate jaču, lepšu i zdraviju kosu", napisala je influenserka u Instagram snimku.

Ona je pokazala i kako zapravo ovaj postupak pranja deluje. Prvo je micelarnu vodu poprskala po kosi koju je isfenirala. Kosa joj je zaista izgledala čisto i uredno kao da ju je tek oprala šamponom.

Žene su bile oduševljene ovim trikom, međutim, bilo je i onih koji su bili skeptični prema pomenutoj metodi.

