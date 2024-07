OVO JE 12 ZNAKOVA DA VAS STVARNO VOLI: Ako niste sigurni u njegovu LJUBAV, obratite pažnju kako se ponaša i sve će vam BITI JASNO

Ljubav je mnogo više od toga da nekome kažete "volim te". To je niz znakova koje nekome pokazujete. Osim toga, možda želite neki dokaz da vas on zaista voli, bez obzira na reči.

Ljubav je jednako teško definisati kao i objasniti, ali se na kraju može svesti na "intenzivan osećaj duboke privrženosti", otkriva Oxford English Dictionary.

Takođe je važno zapamtiti da postoji mnogo različitih vrsta ljubavi. Kao što je klinička psihološkinja Kristina Holet prethodno objasnila za mbg, istraživanje je definisalo dve glavne vrste međuljudske ljubavi:

strastvenu ljubav (što smatramo romantičnom ljubavlju, koja uključuje privlačnost i seksualnu želju) i

(što smatramo romantičnom ljubavlju, koja uključuje privlačnost i seksualnu želju) i privrženost (takođe poznata kao saosećajna ljubav, koja može da bude između staratelja i dece, dugoročnih romantičnih partnera i drugih duboko povezanih parova).

Grci su, međutim, još više raščlanili ljubav i odredili 8 različitih vrsta:

Eros (romantična ljubav)

(romantična ljubav) Pragma (trajna ljubav)

(trajna ljubav) Ludus (razigrana ljubav)

(razigrana ljubav) Philautia (samoljublje)

(samoljublje) Storge (poznata ljubav)

(poznata ljubav) Philia (nježna ljubav)

(nježna ljubav) Agape (nesebična ljubav)

(nesebična ljubav) Manija (opsesivna ljubav)

Međutim, sada se fokusiramo na ljubav prisutnu u romantičnim vezama i kako je prepoznati. I kao što američka psihoterapeutkinja Babita Spineli ističe, biti zaljubljen znači "snažnu emocionalnu privrženost koja uključuje želju da fizički i emocionalno delite svoj život s nekim".

Ona dodaje da to uključuje želju da se prema nekome bude velikodušan, saosećajan, pun ljubavi i brige, te stvara snažan osećaj predanosti.

- Kada ste istinski zaljubljeni, važni su vam dobrobit i sreća vašeg partnera - napominje ona.

I naravno, uz različite vrste ljubavi, romantična ljubav takođe ima faze, a poslednja je ljubav svim srcem. Linda Karol, američka bračna savetnica, naglašava da su potrebne godine da se razvije iskrena ljubav, ali počinje s mnogim znakovima privrženosti i bliskosti koje pre moramo da otkrijemo.

Šta ljubav nije

Fiziološki govoreći, mnogi od osećanja koje povezujemo sa zaljubljenošću zapravo su limerencija, ističe američka bračna savetnica i doktorka Holi Ričmond.

Limerencija se odnosi na romantičnu zaljubljenost, obeleženu osećanjima opsednutosti i snažne čežnje.

Kombinacija hormona, endorfina i emocionalnog određivanja prioriteta javlja se u početnim fazama veze, objašnjava ona, ali to ne mora nužno da dovede do iskrene, dugotrajne ljubavi. Važno je napraviti razliku između požude i ljubavi.

12 znakova da vas voli:

1. Prihvata vas u potpunosti

Voleti nekoga znači prihvatiti ga u potpunosti, pa ako on nije pobegao kad je video neke vaše manje poželjne osobine, mora da vas voli.

- On vas ceni zbog vas i ne želi da vas promeni. To ne znači da ne bi trebalo da želimo da naši partneri rastu i razvijaju se, ali znak zaljubljivanja je prihvatanje nekoga i kad nije savršen - navodi doktorka.

2. On s vama govori o budućnosti

Kad je neko zaljubljen, želeće da vas uklopi i u sopstveno planiranje budućnosti.

Ako je muškarac zaljubljen u vas, može da spomene stvari koje biste mogli da radite zajedno u budućnosti, bilo da je to za nekoliko nedelja, nekoliko meseci ili godinu dana.

Takođe može da počne da govori '"mi", jer smatra da ste tim.

3. On vam je podrška

Kad je muškarac zaljubljen u vas, želi da vas vidi srećnu. A jedan od načina da podstaknete tu sreću je podržavanje vaših strasti i ciljeva, kaže Spineli.

On će s vama slaviti vaše pobede, tešiti vas usred gubitaka i podsećati vas na vašu moć.

4. Trudi se da se zbliži

Bilo da se radi o provođenju vremena s vama, stalnoj znatiželji o tome šta vas pokreće ili traženju pažnje, zaljubljeni muškarac će tražiti načine da vam se približi, kaže Spineli.

- Može da promeni redosled svojih prioriteta ili da se svesno trudi da vas uključi gde god može - a to ne znači da mora da ostavi posao i obaveze, ali se brine da ima kvalitetno vreme za vas - navodi.

5. Pokazuje ranjivost pred vama

Kao što Ričmond naglašava, suština intimnosti je i biti istinski otvoren i ranjiv jer dovoljno volite osobu da to i činite. A bliskost je, naravno, preduslov ljubavi.

Spineli kaže da će muškarac početi da otkriva ​​sve više i više intimnih detalja o sebi ili će početi da pokazuje ​​sve više emocionalne ranjivosti u vašoj blizini kako se zaljubljuje.

6. Vi ste mu prioritet

Prioritet je veliki pokazatelj da je neko zaljubljen.

- Svakodnevno vam daje do znanja, ako ne i više puta dnevno, da misli na vas i da vas ceni - objašnjava ona.

I kao što Spineli dodaje, on će biti iskreno zainteresovan za vas, i videćete da ga zanima šta vas čini srećnim i tužnim.

7. Pristaje na kompromise

Zdrava dinamika puna ljubavi uključivaće određeni stepen kompromisa ili ono što Ričmond naziva reciprocitetom.

On je spreman i voljan da se pojavi za vas čak i kada mu to možda nije zgodno. Ili kako to Spineli opisuje: "On želi da vam izađe u susret na pola puta, spreman je na zdrave kompromise i trudi se da učini vaš život lakšim".

8. Ceni vaš doprinos

Bilo da traži vaš savet, vaše mišljenje ili pažljivo sluša kada vam se perspektive razlikuju, zaljubljeni muškarac će uzeti u obzir ono što imate da kažete. Kao što Spineli objašnjava, ljubav će pokazati ne samo ulaganjem vremena u vas i vezu, već i traženjem vašeg mišljenja o životnim stvarima koje su mu važne.

9. On izlazi iz svoje zone konfora zbog vas

Slično broju 7 i jednako važno, ljudi su spremni da se prepuste nelagodi kada je cilj ljubav, kaže Spineli.

Bilo da je to nešto tako jednostavno kao što je vožnja toboganom s vama iako ga to plaši ili nešto tako teško kao što je rešavanje toksičnih obrazaca u odnosu.

10. Dragi su mu i vaši hirovi

Postoji razlog zašto je potrebno nekoliko pokušaja i grešaka da biste pronašli pravu ljubav: neće svi razumeti ili ceniti zamršenost onoga što ste vi. No kako kaže Spineli, kada muškarac smatra da su vaše čudne karakteristike simpatične i kada vas prihvati u potpunosti, to znači da je zaljubljen u vas.

11. On pokazuje bilo koji ili sve jezike ljubavi

Svako proširenje pet jezika ljubavi (kvalitetno vreme, reči potvrde, fizički dodir, darivanje i/ili dela služenja) dobar su znak da je muškarac zaljubljen.

Kao što Ričmond objašnjava, fizički dodir primarni je jezik ljubavi za otprilike 60% do 70% muškaraca s kojima radi, ali svako ima različite načine pokazivanja ljubavi, pa obratite pažnju na stvari kao što su obavljanje kućnih poslova, komplimenti, planiranje sastanaka… sve što se čini kao iskaz ljubavi.

12. Nema više igre ni osećanja "jurnjave"

Ričmond kaže da kada vas neko stvarno voli, neće biti osećaja igranja igrica, natezanja ili predomišljanja.

- Kad govorimo o ljubavi, govorimo o autentičnosti i transparentnosti. Znaćete da ta osoba obraća pažnju i nećete se osećati kao da morate da čitate između redova - kaže ona mbg.

(Kurir.rs/ 24sata.hr/ L. S.)

