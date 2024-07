DA LI VAS MUČI NESANICA TOKOM TROPSKIH NOĆI? Uz ovu tehniku ZASPAĆETE ZA SAMO 5 MINUTA!

Tropske noći koje su poslednjih dana na snazi širom Srbije veoma utiču na nesanicu. Mnogi zoru dočekaju budni jer zbog visokih temperatura i niskog pritiska san nikako neće na oči.

Mnogi jutro dočekaju budni zbog tropskih noći foto: Shutterstock

Međutim, postoji jedna oprobana tehnika koja vam može pomoći i to veoma efikasno. Kako ističe psihološkinja Leva Kubilut, postoji jedna facijalna vežba koja može pomoći u tom slučaju i uz koju je moguće uspavati se za pet minuta. U pitanju je tehnika progresivne mišićne relaksacije (PMR), koja opušta um i telo tako što najpre dolazi do sezanja pojedinih grupa mišića, a zatim do njihovog opuštanja.

Da li i vas ovog leta muči nesanica foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Ona savetuje da prvo zategnete mišiće lica tako što ćete podići obrve i držati ih tako od pet do deset sekundi, dok dišete nešto pliće.

Sledeći koraci su:

opuštanje tenzije u licu postepenim relaksiranjem mišića kao pri osmehu

opuštanje ramena, ruku i vrata u najprijatniji mogući položaj

opuštanje donjih ekstremiteta dok disanje prelazi u sporo i duboko

Vizualizovanje sebe u opuštenom stanju zatvorenih očiju i oslobađanje svih misli koje ometaju

"Progresivna relaksacija mišića je vežba opuštanja u okviru koje sistematski zatežete i relaksirate mišićne grupe", pojasnio je profesor kliničke psihologije na Univerzitetu u Pensilvaniji.

(Kurir.rs/M.J)

