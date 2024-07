KAKO IZLGEDA SNIMANJE FILMOVA ZA ODRASLE? Marija Zadravec bez dlake na jeziku: Ne znam sa kime ću da snimam, ali pređem preko toga

Marija Zadravec, hrvatska glumica filmova za odrasle, jednom prilikom je otkrila u Pulsu Srbije kako izgleda jedan dan snimanja filmova za odrasle.

Svit Meri, kako glasi njeno umetničko ime je opisala kako je uopšte i došla na ideju za ovakvu vrstu posla.

- Ušla sam u tu industriju sasvim spontano, prvo sam se počela fotkati, onda sam postavljala to na društvene mreže. Svi su hteli da gledaju moje necenzurisane fotke. Tako sam na nagovor fanova otvorila Onlifans nalog. Htela sam probati i iskusiti nešto više. Baš me zanimalo kako to izgleda kada se snima u nekoj profesionalnoj produkciji - rekla je glumica.

00:56 PORNO GLUMICA REKLA SVE TAJNE OVOG POSLA, OVAKO JE ZAPOČELA KARIJERU! Poziva na SAJAM EROTIKE, gde će uživo imati intimne odnose!

Otkrila je i kako izgleda jedan dan snimanja.

- Snima se jedan film u jednom danu. Pripreme su takve, mnogi to ne znaju, pre svega treba napraviti zdravstvene preglede, neće niko da uzme nikakav rizik, svi obavljaju test. Imamo dogovoreno šta se i kako snima, pre toga je fotkanje u raznim pozama, tako teče i snimanje, u suštini, znamo šta radimo. Jedno snimanje traje tri sata sa pauzama kako bi se dobilo sat vremena dobrog filma - opisala je Svit Meri.

Potom je šokirala odgovorom na pitanje šta se desi kada joj se kolega ne svidi:

- Ne mogu uticati na to, većina produkcija ima svoje glumce, jednostavno bih morala preći preko toga, ne mogu da znam sa kime ću da snimam. Nemam posebne kolege, nemam nikog da istaknem, meni su svi super. Ja volim opuštene i vesele osobe - kazala je glumica.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:09 NAŠLI SESTRU NA SAJTU ZA ODRASLE, A NJENO LICE U JEZIVOJ FUNKCIJI! Stručnjaci o MRAČNOJ STRANI potrage veštačkom inteligencijom