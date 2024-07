FATALNA MILICA OTKRIVA KOLIKO PUTA VODI LJUBAV S MUŽEM MILIJARDEROM! Krije ga i kaže: To je normalna količina, što se čudite?

Influenserka Milica Polskaja otkrila je na društvenim mrežama da je ponovo trudna, sa petim detetom.

Milica Polskaja trudna 5. put foto: printscreen/instagram/mmm_still_limited_edition

Ova poznata srpkinja nekoliko godina uživa u ljubavi sa bogatim Kazahtancem sa kojim ima već četovoro dece - tri sina i ćerku.

Iako supruga ne pokazuje u javnosti i nemoguće je otkriti kako on zapravo izgleda, a Milica uživa u pažnji i luksuzu koji je okružuje.

Milica Polskaja sa decom foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Na Instagramu je veoma popularna, gde je prati skoro 350 hiljada koje redovno 'časti' izazovnim fotografijama i deli trenutke iz svog privatnog života, a neretko ulazi i u žustre rasprave zbog negativnih komentara.

Bez dlake na jeziku

Zanimljivi su i dani kada odgovara na pitanje pratioca, te je jednom prilikom šokirala škakljivim priznanjem. Bez ustručavanja je odgovorila na pitanje jednog od njih koliko puta nedeljno vodi ljubav sa suprugom.

foto: Printscreen/instagram

- Hahaha, kakvo pitanje. Kako kad, zavisi. Od 7 do 12. Hahaha, ne brojim to - odgovorila je Milica Polskaja, koja je i inače poznata po svojoj spontanosti i otvorenosti.

Kada je dobila odgovor na svoje priznanje da i ona i muž imaju visok libido, prokomentarisala je da je za nju to normalna količina seksualnih odnosa.

Milica Polskaja sa mužem foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Ova mlada žena je pojasnila čak i kako im intimni odnosi ne dosade.

- Ja sam neko ko sve kaže. Dosadno? Kažem. Ne sviđa mi se? Kažem. Nekad je to grubo, ali ja volim da uživam, Neću da radim to što mi se ne sviđa ili me smara. Ako je monotono, može milion stvari da se proba... ili praviš pauzu 4-5 dana, da se uželiš - priznala je.

Ko je Milica Polskaja?

foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Pre nezamislivog bogatstva u kom se obrela posle udaje, ova devojka živela je na sasvim običan način. Milica Vidosavljević rodila se u Boru, a kasnije se sa porodicom preselila u Niš, studirala je Pravni fakultet i bavila se manekenstvom.

Milica Polskaja sa mužem foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

Milica se često na mrežama hvali skupocenim poklonima koje dobija od muža, poput luksuznih brendova cipela, torbi i haljina, a neretko podeli i kadrove u kojima pokazuje kakvom kolekcijom nakita raspolaže.

foto: Printscreen Instagram

Mnogi smatraju da ju je muž razmazio do besvesti i okovao u zlatu i dijamantima, a Milica ističe da pravi muškarac treba da vodi računa o svojoj supruzi.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

04:02 DUBOKA SAM U SVAKOM SMISLU! Jovana Jeremić otkrila kakva je u krevetu: SEKS PREZIRE? A EVO ŠTA JE NAJVIŠE PALI