UDALA SAM SE ZA 30 GODINA STARIJEG, SAD ČEKAM NJEGOVU BEBU: Svi mi govore da će mi dete ODRASTATI BEZ OCA, a mene je BAŠ BRIGA

Jedan par otkrio je neke od oštrih komentara koje dobijaju od "trolova" na društvenim mrežama, a sve je to zbog velike razlike u godinama. Ali, uprkos razlici od 30 godina, ovaj dvojac kaže da ne može biti više zaljubljen i da čak pokušavaju da dobiju i drugo dete.

Mindi (30) i Leri, (60) upoznali su se kada je ona učestvovala u saobraćajnoj nesreći, a njen sadašnji suprug (Leri) bio je policajac koji je došao na mesto događaja, piše The Sun.

Mindi je rekla da njihova razlika u godinama nije nešto o čemu puno razmišljaju jer "se zapravo ne oseća ta razlika". Međutim, ne osećaju svi isto, a kada je Mindi počela da uključuje ​​Lerija u svoje video snimke na YouTubeu, par je brzo dobio mnogo zlobnih komentara. Uprkos određenoj podršci gledalaca, Mindi je bila šokirana količinom mržnje koju su dobili.

"Mnogi su ljudi pružali veliku podršku, ali takođe smo primili tonu mržnje i negativnih reakcija zbog razlike u godinama, što je bio pomalo šok", rekla je. Ali, sada je za negativne komentare baš briga i insistira na tome da joj to ne smeta - iako su neki od komentara prilično okrutni.

Par je još, 2020. godine, odlučio da želi da zasnuje porodicu, ali budući da je Leri već imao vazektomiju, krenuli su drugim putem i započeli IVF. Nakon nekoliko neuspešnih ciklusa lečenja, Mindi je konačno zatrudnela u decembru 2021. godine, na njihovo veliko zadovoljstvo.

Ali srećne vesti ovog para samo su pogoršale negativne komentare.

"Žao mi je što beba neće dugo imati tatu," glasio je jedan od komentara.

"Baš lepa slika sa dedom," dodao je drugi.

Ali, Mindi je rekla da ne dopušta da je to dotakne.

"Oni su neki jadni ljudi iza ekrana, ne bi nam to rekli u lice, ali nemaju problema s tipkanjem. Smešna stvar je to što nam nikada niko nije prišao i to lično rekao," istkla je Mindi i svim hejterima poručila da budu ljubazni.

Iako su omraženi od mnogih, ne planiraju da prestanu da objavljuju ​​videe na internetu. Zapravo, Leri je postao redovan gost na Mindinom kanalu na kojima joj, takođe, pomaže oko šminkanja i sudeluje u drugim zabavnim aktivnostima.

