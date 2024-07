BEZ OVOGA NE KREĆITE NA ODMOR: Šta obevezno morate imati ako putujete AUTOM?

Letnja putovanja često znače dugu vožnju do mora, a sigurnost na putu je od suštinskog značaja. Viz Car kamera je vaš najbolji saputnik koji će beležiti sve što se dešava ispred vašeg automobila. Sa njom, svaka vožnja postaje bezbednija i opuštenija, jer znate da imate dodatnu sigurnosnu meru koja može biti od ključnog značaja u, daleko bilo, nezgodnim situacijama.

Prednosti Viz Car kamere

**Dokumentovanje svega što se dešava na putu:** Viz Car kamera beleži sve događaje ispred vašeg automobila, pružajući vam dokaz u slučaju nesreće ili spornog trenutka. Ovi snimci mogu spasiti vas i vaš budžet, prikazujući stvari onako kako su se zaista dogodile.

**Jednostavno postavljanje:** Uključite je u upaljač u automobilu, montirajte pored retrovizora, ubacite memorijsku karticu i kliknite na taster za uključivanje i snimanje. Tako jednostavno!

**Visok kvalitet snimka:** Rezolucija od 1280 x 720 za video i 640 x 480 za fotografije osigurava jasne i čiste snimke, sa vidokrugom od 120 stepeni, pokrivajući sve važne detalje na putu.

**Praktičnost:** Kamera je kompaktna i ne zauzima mnogo prostora, a baterija na punjenje omogućava kontinuiranu upotrebu tokom celog putovanja.

Kako Viz Car kamera može spasiti vaš budžet?

Nepredviđene situacije na putu mogu rezultirati visokim troškovima. Bilo da se radi o saobraćajnoj nesreći, spornom momentu sa drugim vozačem ili čak lažnoj prijavi, Viz Car kamera će pružiti neosporne dokaze koji će vas zaštititi od nepotrebnih troškova i komplikacija.

Specijalna ponuda ovog leta!

Danas možete naručiti Viz Car kameru po specijalnoj ceni OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999! Iskoristite priliku i obezbedite sebi i svojoj porodici dodatnu sigurnost tokom letnjih putovanja. Napomena: Memorijsku karticu ne dobijate u pakovanju.

Neizostavan deo vaše opreme za putovanja

Viz Car kamera je više od običnog uređaja – ona je vaš saputnik koji beleži svaki trenutak na putu tokom vožnje, pružajući vam sigurnost i mir. Neka vam snimci sa nje nikada ne zatrebaju, ali da budete sigurni da ćete biti spremni za svaki slučaj. Poručite svoju Viz Car kameru danas i uživajte u bezbednoj vožnji na more!

Poručite odmah!

Ne čekajte! Poručite odmah svoju Viz Car kameru po sjajnoj ceni OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 i krenite na letnju avanturu sa dodatnom dozom sigurnosti!

