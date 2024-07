DEČKO MI JE REKAO DA JE FBI AGENT, A ONDA JE NESTAO: Kad sam posle šest meseci veze otkrila ISTINU, zaledila sam se od ŠOKA

Jedna tiktokerka nedavno je otkrila neverovatnu priču o svojoj šestomesečnoj vezi sa čovekom koji je tvrdio da je navodno agent FBI. Priču Džene Džin do sada je ispratilo milion ljudi na internetu, prema pisanju "Mirrora", i to samo zato što nivo prevare koju je otkrila tri godine nakon njegovog "nestanka" prevazilazi svaki scenario akcionog romana.

Džena je u seriji videa pričala otvoreno o tome kako se sve odvijalo i šta je saznala o fiktivnom životu svog bivšeg dečka, a njeni pratioci nisu ništa manje zapanjeni njenim saznajima od nje.

- Godine 2021. odlučila sam prvi put da isprobam aplikaciju za upoznavanje i uskoro sam našla nekoga za koga sam mislila da mi odgovara - započela je svoju priču Džena u jednom od nekoliko videa koje je objavila ovim povodom: - On je tvrdio da je radio za FBI sve vreme dok smo izlazili. Posle šest meseci preselio se u Vašington radi "FBI obuke". Probali smo vezu na daljinu, ali smo se na kraju razišli tako što me je nazvao i rekao da mora da ide na "tajnu misiju" i obavestio me da više neću moći da ga kontaktiram na njegov trenutni broj.

Kako je rekla, tek tada je posumnjanja da nešto nije u redu i počela je da sprovodi sopstvenu istragu. Kako kaže, tada je shvatila da su je emocije potpuno zaslepile. Svoje sumnje ispričala je prijateljici koja radi u američkom obaveštajnom sektoru, koja je pokušala da nađe njenog bivšeg dečka u bazi podataka - ali nije bilo zapisa o njemu kao agentu FBI-a apsoluno nigde.

Tri godine kasnije, Džena je pozvana da se pojavi na podkastu "Detektivi za sastanke". Domaćin, privatni detektiv, rekao joj je da konačno može da sazna istinu.

- Nekoliko nedelja kasnije, dobila sam mejl od istražitelja da su nešto otkrili. Moj mozak je radio milion na sat. Dogovorili smo poziv za 30 minuta da razgovaramo o svemu i bila sam van sebe - uzbuđeno priča u svom videu.

Kada je poziv počeo, istražitelj je odmah potvrdio Dženine sumnje.

- Moj bivši nije bio u FBI. U stvari, on nikada nije čak ni prošao obuku FBI-a. U njegovoj istoriji nije bilo apsolutno ničeg povezanog sa FBI-jem - otkrila je.

Razmišljajući o njihovoj vezi, Džena je priznala da je previdela i ignorisala mnoge znakove upozorenja.

- On nije bio prevarant u tradicionalnom smislu. Nije uzeo novac od mene, niti mu je trebao stan koji je prilično pristojno izgledao. Imao je svoj stan i plaćao stvari. Izvodio nas je na prilično skupe večere, imao je i motor. Pitam se od čega je živeo. A čini se da je lagao samo zbog uzbuđenja - primećuje Džena i zaključuje da je možda živeo od očevog novca.

Priseća se da je uvek bio izuzetno tajanstven, ali da je bilo lako poverovati u njegovu priču.

- Jasno se sećam da sam videla biografiju FBI-ja i propratno pismo na njegovom desktopu, skoro kao da je želeo da ga vidim. Nije imao društvene mreže ili prijatelje koje bih mogla da upoznam. Navodno zbog svog posla. A tvrdio je i da su svi njegovi prijatelji odsutni zbog angažmana u vojsci.

Ono što je dodatno uznemirujuće je, ne samo da nije ni njoj iznosio bilo kakve detalje o svom poslu, već privatni detektivi nisu mogli da pronađu nikakvu istoriju o njegovom poslovnom angažmanu, osim da je bio u vojsci pre nego što ju je upoznao.

Ona se čak povezala i sa drugim ženama koje su izlazile sa njim.

- Jedna devojka me je pronašla nakon što sam podelila svoj TikTok i rekla da je živela u Vašingtonu u vreme kada mi je rekao da je trebalo da bude na obuci - otkrila je Džena: - Tamo je izašla sa njim na dva sastanka, na kojima je i njoj rekao da radi za FBI, samo ne da je na obuci, već na tajnom zadatku. Dakle, on je i dalje vrteo istu laž. Zašto je uopšte bio u Vašingtonu ako nije bio tamo na obuci?

Kasnije sam se povezala i sa drugom devojkom koja živi na Floridi. Ispostavilo se da ga je i ona upoznala i počela da se zabavlja sa njim

- Odgovorila sam joj na sva njena pitanja i postavila neka svoja. On je i dalje koristio istu laž, koju ona nikada nije ispitivala baš kao i ja dok sam se zabavljala s njim, dok nije čula moj podkast - ispričala je Džena, a onda dodala da je čak i nakon što je sve čula od nje, druga žena nastavila da izlazi sa njim: - To samo pokazuje koliko on može da bude manipulativan. Samo Bog zna koje laži joj je rekao da se izvuče iz ovoga.

Dženina priča služi kao opomena o poverenju i obmani u odnosima. Uprkos uznemirujućim otkrićima, Džena ostaje otporna i odlučna da podeli svoje iskustvo kako bi upozorila i podržala druge koji bi se mogli naći u sličnim situacijama.

(Kurir.rs/ Mirror/ Ona/ L. S.)

