BRZE ĆUFTE IZ RERNE: Sočni zalogaji koji su osvojili domaćice, evo kako da ih napravite za samo PAR MINUTA

Mali pad temperature ponovo je domaćice vratio u kuhinju i spremanju tradicionalnih jela. Ćufte su jedno od najčešće pravljenih.

Evo kako da napravite brze ćufre iz rerne koje će vam probuditi sva čula. Uživajte u sočnim zalogajima.

Sastojci:

700 g mlevenog mesa

2 čena belog luka

2 jajeta

po ukusu soli

1 kašičica mirođije

1/2 kašičice mlevenog bibera

po potrebi prezli

Brze ćufte iz rerne foto: Profimedia

Sos:

500 ml paradajz soka

1 kašičica origana

1 kašičica bosiljka

1 kašičica šećera

1 kašika brašna

200 ml vode

Priprema:

U mleveno meso dodati, seckani beli luk, jaja, so, miođiju, mleveni biber. Sve sjediniti, prezle dodati po potrebi. Praviti loptice željene veličine, i ređati u tepsiju podmaznu uljem. Ćufte peći na oko 220 C, dok ne porumene i zapeku se. Paradajz sok pomešati sa origanom, , bosiljkom, šećrom, brašnom i vodom. I preliti preko gotovih ćufti. Staviti ponovo u rernu da se krcka oko 30 minuta na 200 C. Posle 15 minuta pečenja ćufte okrenuti, nastaviti pečenje. Kada se sos zgusnuo, servirati.

(Kurir.rs/M.J)

