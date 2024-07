ZA 4 MESECA UŠTEDELA SAM 120.000 DINARA: Naplaćivala sam suprugu samo jednu stvar, kad čujete kako je prosto počećete odmah

U današnje vreme veoma je teško uštedeti, pa čak i kada se dve ili više plata slivaju u isto domaćinstvo. Međutim, uz pomoć nekih mudrih trikova, nekima i to polazi za rukom.

Pa tako smo čuli priču mame iz Beograda o tome kako ona svake godine uspe da odvoji sa strane 1.800 evra (210.725 dinara), ali i ispovest žene kojoj, iako živi "pod kirijom" polazi za rukom da uštedi 20.000 mesečno.

Ali za trik, koji je sa Mondom, podelila jedna mlada Beograđanka, još nismo čuli. Za četiri meseca je uspela da odvoji sa strane 120.000 dinara, što je otprilike 1.000 evra!

Lela M. ima 32 godine i pet godina je u braku sa Petrom. Oboje rade u malim privatnim firmama, a njegova i njena plata zajedno iznose 120.000 dinara. Kako Lela kaže, to je dovoljno da žive skromno, redovno plate dažbine, kupe hranu i jednom mesečno se časte večerom u nekom ne baš elitnom restoranu.

Ne tako mali izdatak su im i kola, beli pežo 205 star 20 godina, koji su nakon venčanja kupili za male pare, a koji im svakog dana "cedi" budžet. Malo-malo, pa mora nešto da se popravi. A za novi nemaju para.

Kako oboje rade u istom kraju, na posao idu zajedno kolima, sračunali su da im je ekonomičnije. I upravo je tim jutrima, dok se vozila sa suprugom na posao, Lela dobila ideju za štednju.

"Moj suprug je od onih muškaraca što čim se iznerviraju opsuju, čim neko 'gnjavi' u prevozu, pretiče, kreće bukvalno bujica psovki... da se razumemo, nisam ja previše fina, ali baš mi para uši. Ne mora baš svaki put kad izgubi živce da psuje. I ne pomaže što ga opominjem. Izvini se, ali opet po starom," kaže Lela za Mondo pa nastavlja.

"Tako mi je jednog jutra prekipelo, pa sam mu rekla da će za svaku psovku koju izgovori morati da plati 100 dinara. Prvo se smejao, a kada sam rekla da je to 'uzaludan posao' i da nema šanse da prestane da psuje, prihvatio je izazov. Valjda da mi dokaže da nisam u pravu."

I tako je misija "psovkama do štednje" počela. Sledeće jutro, naravno, Petar je zaboravio šta je obećao i prvo skretanje bez migavaca (jednog vozača u opelu), prokomentarisao je sočnom psovkom.

"'Hajde, plati! Ispalila sam kao iz topa. U prvom trenutku nije znao o čemu pričam, a onda se setio. Dogovorili smo se da mi isplati pre nego što izađem iz kola. Valjda je računao da ću da zaboravim ili da neće više 'pustiti jezik'. 25 minuta kasnije, kada smo stigli do moje firme, u džepu sam imala dodatnih 700 dinara," kaže Lela.

Petrova agonija se nastavila i uveče. Na njegovu nesreću, na TV je bio prenos utakmice, igrao je Partizan i gubio... Sočne psovke su samo pljuštale, a Lela je zadovoljno trljala ruke...

"Užasno se ljutio u početku, a ja sam već imala plan da taj novac odvojim sa strane i sačuvam za more. Rekla sam mu da, ako se makar ne potrudi da prestane da psuje, na more ću otići sa drugaricom. Smejao se i dalje i rekao mi da budem zadovoljna ako do kraja meseca sakupim pare za dobre čizme," nastavila je svoju priču Lela.

Kako je vreme prolazilo, Lela je sve više punila "buđelar", a Petar se "grizao za jezik".

"Manje je psovao, ali ujutru... Nije bilo šanse da 'iskulira' gužvu u saobraćaju. Tada sam rešila da mu dam 'popust' za jutarnje psovanje, jer gužve zaista iritiraju. Svaka psovka u kolima koštala je sada 70 dinara. Čini mi se da iz kola nisam izašla bez 400 dinara. Uveče, utakmica ili ne, morao je da 'calne' stotku."

Leto je stiglo, a Lela je za četiri meseca uspela da uštedi 120.000 dinara a da nije mrdnula prstom! Na Petra se sažalila, pa je umesto sa drugaricom, ipak s njim otišla na more.

"Samo mi je žao što nisam ranije počela da naplaćujem psovanje. Umesto u Crnoj Gori, letovali bismo na Maldivima," završila je Lela kroz smeh i posavetovala sve da probaju ovu "caku". Osim što će naterati vašeg supruga ili člana porodice da se pristojnije ponaša, uštedećete i sasvim dovoljno novca da sebe častite putovanjem.

