OVO SU TOP TRI SAVETA KAKO DA DOŽIVITE VRHUNAC: Žene, isprobajte još večeras -stručnjaci tvrde da ćete osetiti erupciju

Intimni odnosi mogu biti veoma uzbudljivi ako u njima oba partnera postignu vrhunac. Međutim, istraživanja pokazuju da jedna strana više uživa u vrelim aktivnostima ispod čaršafa.

U proseku, muškarci tokom odnosa dožive 20 posto više orgazama od žena, pokazuju istraživanja. S druge strane, gotovo četvrtina žena svake nedelje sama dođe na cilj.

Ekspertkinja za intimne odnose britanskog Sana Džordžeta Kulei otkriva tri neobična saveta koji će vas naterati da doživite vrhunac često i snažno.

Nosite čarape kao 'začin' seksualnom životu

Održavanje stopala toplim može pospešiti cirkulaciju krvi. Skromne pamučne čarapice čine se kao najmanje seksi komad odeće i nešto što baš i ne doprinosi zavođenju partnera, no održavanje stopala toplima može podstaći cirkulaciju krvi, uključujući i najvažnija područja tela, erogene zone. Time se povećava osetljivost kože i rastu šanse da doživite orgazam.

Postavite savršenu temperaturu u sobi

Pobrinite se da je temperatura u sobi oko 20 stepeni. Naime, ako želite da partner stigne do vaše G tačke, ugodna temperature je ključna: Ne želite da bude ni prevruće ni prehladno, jer vam to može izazvati nelagodu i uništiti šanse za vrhunac. Zato, termometar u ruke i podesite grejalicu ili klimu.

Spavajte goli kako biste oslobodili oksitocin

Dok spavate goli, pojačava se proizvodnja oksitocina, hormona ljubavi i povezanosti, što vas približava spontanim trenucima strasti. Ako spavate s partnerom 'telo o telo', bez pidžame ili spavaćice, ma kako one ugodne i seksi bile (a najčešće ipak nisu), to bi moglo produbiti vašu intimnu vezu. Osim toga, češće će dovesti do spontanih strastvenih okršaja nego ako pored vas spava Miki Maus, ili Supermen.

