"OVO NIGDE NISAM VIDELA" Špankinja se zbog SRBINA preselila u Smederevsku Palanku, šokirala se kad su PRVI PUT LETOVALI U GRČKOJ

Laija Baskez je Špankinja koja se iz Barselone preselila u Smederevsku Palanku zbog dveju ljubavi - prema Andriji i prema komplet lepinji.

Ona redovno na mrežama deli svoja iskustva o životu u Srbiji, a nedavno je prvi put sa Andrijom letovala u Grčkoj.

- Imaju more i nikad u životu nisam videla takvo more. Ja sam iz Barselone i videla sam mnogo plaža, ali ovo nikad. Mnogo mi se svidela hrana, mi smo jeli tamo giros za četri i po evra, pet. Imaš ogroman giros od koga si puna ceo dan. Kad sam došla u Grčku kolima videla sam mnogo mesta gde se pravi maslinovo ulje i to me je podsetilo na moju Španiju, ja gledam toliko lepih maslina i kažem da je kao kod moje kuće - istakla je devojka.

Lailja je ostala šokirana kada se suočila sa lepotama grčkog primorja, a oduševljenje nije krila.

Najlepši zalazak u životu videla sam u Grčkoj, nemam reči, bukvalno je celo nebo narandžaste boje, ogromno sunce i sve pada na more. Prvog dana sam se naježila i imala suze u očima.

Gledam i kažem Andriji da me probudi, to nije moguće. Prelepo je bilo.

I toliko mi se svidelo što smo hteli da uzmemo jedan mali brod i da idemo po moru i malo uživamo u zalasku. Ljudi, ovo neću nikad zaboraviti, ako možete to da uradite, nije mnogo skupo, vredi, verujte mi da vredi da se vidi zalazak, ali na brodu - rekla je.

Takođe, govoreći o putovanju do Grčke osvrnula se na cene goriva, ali njihovu domaću kafu koja sliči našoj.

- Nisam znala da Grci imaju kafu koja je slična kao domaća, zovu je grčka kafa, ali to je domaća kafa ili turska kafa, kako je vi zovete.

U Makedoniji, koja je usput, gorivo je mnogo jeftino, mislim da je super što ljudi kolima mogu da idu do Grčke, mi u Španiji, nema šanse, trebalo bi mnogo da putujemo kada bismo išli od Španije do Grčke, ali vi za 6-7 sati ste u Grčkoj, na predivnom moru, a još usput u Makedoniji jeftino gorivo - rekla je.

Posebnu preporuku dala je za ostrvce na drugom prstu, blizu mesta Nikiti, gde je i sama odsela sa porodicom.

