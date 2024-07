OD PRODAJE SVOJIH GOLIH SLIKA IZDRŽAVAM SINA I MENE: Sve je bilo u redu dok komšiluk nije saznao, a onda nam je priredio SKANDAL

Elejna Sejnt Džejms (57), majka jednog deteta sa Srednjeg zapada, SAD, tvrdi da je bila izopštena iz svoje lokalne zajednice nakon što su učitelji njenog sina pronašli njene nage slike na internetu. Ona sada zarađuje desetine hiljada dolara mesečno, a kaže da su čak i hejteri tražili savete kako da postignu njen uspeh.

Elejna je sredinom šeste desnije, tačnije pre tri godine, odlučila da prodaje svoje prilično "provokativne fotografije" kako bi sinu, tinejdžeru, omogućila bolji život. Međutim, umesto podrške, njena karijera postala je glavna tema tračeva u malom gradu sa 10.000 stanovnika, gde je odrasla.

Svi je se odrekli

"Očekivala sam da ću izgubiti nekoliko ljudi kada sam ovo započela, ali nikada u hiljadu godina nisam mislila da će nas zajednica potpuno izolovati. Osećala sam se kao Frankejštajn sa ljudima iz grada koji drže vile. Pozdravila bih ljude na ulici, a oni bi se okrenuli od mene. Bilo je to ludilo," kaže ova žena, koja sada ima 400.000 pratilaca na Instagramu.

Ona opisuje svoj rodni grad kao mesto sa "staromodnim vrednostima". Iako je očekivala da će biti sigurno mesto za odgajanje njenog sina, situacija se brzo promenila kada su njeni susedi otkrili njen posao.

"Većina neudatiih, ali i nekih udatih žena u tom gradu imala je više se*sualnih partnera nego ja u poslednjih nekoliko godina. Neko vreme, jedini razlog zbog kojeg bih izlazila iz kuće bio je odlazak u prodavnicu, jer nisam mogla da podnesem stalne poglede usmerene ka meni. Ti isti ljudi koji su me osuđivali bili su oni koji su se pozdravljali sa mnom na ulici ili razgovarali sa mnom u prodavnicama. Suludo je da ono što radim na internetu u današnje vreme može da me učini tako brutalno izolovanom," objašnjava ona, a o tome je pisao i Daily Mail.

Žene počele krišom da traže savete od nje

Najluđe u celoj priči ignorisanja iz društvene zajednice bilo je kada su pojedine mame zatražile njenu pomoć.

"Želele su da ih podučavam kako i one mogu zarađivati hiljade dolara mesečno na ovaj način. Kada niko drugi nije bio u blizini, žene bi me zaustavljale i tražile da se sastanemo kako bi me ispitivale o poslu. Bila sam toliko šokirana kada se to prvi put dogodilo. Jedna osoba je čak pokušala da dođe do mene preko mog sina," istakla je ova žena.

Selidba u veće mesto pravo rešenje

Ona je ipak odlučila da se preseli u metropolitansko područje južnije.

"Veoma smo srećni ovde. Moj sin, koji je i dalje tinejdžer se dobro nosi sa svime. Želeo je da završi školsku godinu u našem starom gradu, što smo i uradili, ali je bio srećan što počinje ispočetka na novom mestu. Ovo je prvi put da nisam morala da proveravam svoj bankovni račun svaki put kada sam išla u prodavnicu. Nisam morala da osećam anksioznost zbog toga kako ću se penzionisati. Imala sam finansijsku stabilnost koju nikada ranije nisam imala i pružala sam svom sinu bolji život," ističe ona.

Elejna zarađuje prosečno 30.000 dolara mesečno, a ponekad i do 50.000 dolara u posebno uspešnim mesecima. Kaže da je pružanje podrške svom sinu i fleksibilan radni raspored kako bi osigurala da provodi dosta vremena sa njim, njena glavna motivacija.

Sada imaju novca za sve

Njen sin bi više voleo da je njegova mama ovoliki novac zaradila na neki drugi način, ali je ne osuđuje.

"Moj sin želi da mogu postići ovaj nivo uspeha radeći nešto drugačije, ali razume da sada imamo finansijsku sigurnost i možemo putovati, priuštiti sebi lepšu kuću i jednostavno ne brinuti o svakom novčiću. Užasno je što je morao da izgubi prijatelje zbog ovoga i što smo izgubili zajednicu u kojoj smo oboje odrasli. Ali neverovatno, ne krivi me. Stalno mi govori da sam najbolja mama na svetu. Oboje osećamo da je ovo novi početak," zaključuje Elejna.

