SUPRUGA JE 6 GODINA MALTRETIRALA ĆERKU I MENE: Onda sam je uhvatio na delu i to je promenilo naš život iz korena, zahvalan sam

Iako brak treba da bude jednak sa poštovanjem i vernosti, nažalost, neki partneri u braku se "okliznu" pa dozvole da se bračna idila poremeti mešanjem neke treće osobe.

Jedna od takvih je i priča ovog čoveka koji je je svoju ženu uhvatio u prevari ali, prema njegovim rečima, to je bilo nešto najbolje što je moglo da im se dogodi.

Naime, muškarac (36) na platformi "Redit" podelio je svoje iskustvo u kojem je istakao da je odluka njegove žene da ga prevari u njihovom bračnom krevetu njenu donelo validan dokaz na sudu.

Kako je ispričao, njegova supruga je nakon porođaja postala prava noćna mora. Ne samo da je njemu zagorčavala život već se bahato ponašala i prema njihovom detetu zbog čega je bio "primoran" da da otkaz i posveti se bebi.

Iako je sa vremena na vreme pomišljao da ga možda vara, nije imao konkretne dokaze a zbog njihove ćerke nije želeo da ode iz kuće.

"Kada sam došao do vizuelnog dokaza i kada je dvoje komšija pristalo da budu svedoci, rešio sam da se razvedem bez ikakvih problema. Posavetovao sam se sa advokatom i čini mi se da ću moći da dođem do alimentacije i više od 80% starateljstva nad ćerkom," kaže on, a prenosi "The Mirror".

Nakon šest godina maltretiranja, rastao se od supruge i kaže da se oseća preporođeno i kao najsrećniji čovek na svetu. Nakon razvoda, u znak proslave, sa svojom ćerkom otišao je u omiljenu poslastičarnicu, a za njega srećne vesti podelio je i na "Reditu".

"Bravo za tebe i tvoje dete," napisao je jedan od pratilaca.

"Promenite brave sada kada je ona izašla," dodao je drugi.

"Razgovarajte sa advokatom o tome da li ima razloga za strah," zaključio je treći.

Šta vi mislite o tome?

(Kurir.rs/J.M.)

