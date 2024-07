MOJA ROĐENA SESTRA ME NIJE POZVALA NA VENČANJE: Zbog OVE stvari suprug i ja se "ne uklapamo" sa ostalim zvanicama

Voleli biste da vaša porodica voli i prihvata bez obzira na to kako izgledate. Međutim, jedna žena je sumnjala da to kod njene porodice baš i nije slučaj nakon što nije dobila pozivnicu za vrlo "Instagramično" venčanje svoje sestre – i imala je osećaj da bi to moglo da bude baš zbog njenog izgleda.

Ona je rekla da je venčanje njene sestre zakazano za avgust, i kako je vreme odmicalo, postalo je jasno da ona i njen muž nisu pozvani.

"Pitala sam mamu i ona mi je to potvrdila, rekla je da je pitala mog tatu o tome i on je samo rekao da ne želi da se meša," objasnila je na "Mumsnetu".

foto: Profimedia

Žena je priznala da je znala da će venčanje biti "veoma Instagramično", priznajući da se ona i njen muž "ne uklapaju" u taj estetski izgled.

"Svi njihovi prijatelji su glamurozni, a mi smo obični i gojazni," tvrdila je, dodajući: "Pozvali su sve osim nas."

Zatim je pitala da li je "nerazumna" što se oseća "tužno i povređeno" jer nije pozvana na venčanje.

foto: Annebel Van den Heuvel / Panthermedia / Profimedia

"Pa, sad znaš šta stvarno misle o tebi. Ne moraju više ni da se trude u budućnosti," bio je jedan od kometara.

"Samo ih ignoriši od sada. Pokazali su svoje pravo lice. I budi srećna jer ne moraš da trošiš hiljade funti da bi išla u inostranstvo i slavila venčanje nekoga ko je kučka. Nemoj im ni slati poklon. Nema pozivnice, nema poklona," zaključio je drugi u komentarima.

A šta vi kažete? Kako biste se vi ponašali u ovoj situaciji?

Bonus video:

04:23 KOJE SU PROSEČNE CENE ZA ORGANIZACIJU JEDNE SVADBE? Bubanja: Samo restoran je 9.000 evra, a NEĆETE VEROVATI GDE ODE NAJVIŠE NOVCA