UVEK NAJBOLJI IZBOR: Pripremite slastan i neodoljiv obrok koji svi obožavaju!

Sigurno znate i sami koji je to obrok za koji se uvek svi oduševe i pristanu da pojedu. Palačinke! Svi su uvek raspoloženi da se zaslade, a ima i onih koji obožavaju slane. Koje god da volite, kada se spremaju jedva čekate da budu gotove. A još ako mogu da budu drugačije i brzo pripremljene onda je to veliki plus.

Ono što je neophodno u svakoj kuhinji, jeste tiganj, a mi vam preporučujemo ovaj u kome možete napraviti mini palačinke ili jaja na oko! Ili bilo šta drugo šta vam padne na pamet.

foto: Promo

U ovom tiganju možete da napravite ukusne mini palačinke, a ako vam se jede slano, možete bez ulja napraviti i jaja na oko. Tiganj je prečnika 24 cm i otporan je na koroziju. Takođe se ravnomerno zagreva, a jednostavan je za održavanje.

Oduševite ukućane ili goste i napravite fantastične mini palačinke! Možda vam padne na pamet da spremite i još neku zanimljivu poslasticu.

Za pravljenje ukusnih i zdravih obroka poručite OVDE ovaj tiganj po ceni od 1.799 rsd ili pozovite 011/4420-502 svakog radnog dana.

Promo