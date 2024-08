BUBULJICU NA OVOM DELU LICA NE SMETE DA DIRATE: Koliko god vas mamilo da je iscedite ODUSTANITE ODMAH, jer ima OPASNE POSLEDICE

Mnogi od nas misle da je ceđenje bubuljica samo loša navika, ali u nekim slučajevima to može biti opasno po život.

Svi smo buljili u bubuljicu na nosu ili blizu usne i samo umirali od želje da je iscedimo. Ali pre toga bi bilo najpametnije malo razmisliti.

Nemojte cediti bubuljice foto: Profimedia

Postoji posebno osetljivo područje na vašem licu poznato kao 'trougao smrti' gde izbijanje bubuljice može dovesti do ozbiljnih problema. Zvuči dramatično? Ovaj trougao se proteže od početka mosta nosa do uglova usana, a petljanje sa bubuljicama ovde je veliko NE.

Saznajte zašto je ovo područje toliko rizično i zašto bi trebalo da se oduprete želji da stisnete te dosadne bubuljice.

Trougao smrti

Predeo "trougla smrti foto: Shutterstock

Ovo je termin koji dermatolozi koriste za opisivanje područja koje povezuje nos sa uglovima usta. Objašnjavaju da je ovaj deo lica posebno rizičan zbog bliske veze sa mozgom. Da biste ovo vizuelizovali, zamislite da svojim prstima formirate trougao - vrh na mostu nosa i donji deo koji se proteže preko gornje usne.

Rizici

Stiskanje bubuljice na koži može gurnuti sav njen sadržaj dublje u kožu, što može dovesti do komplikacija kao što su trajni ožiljci, pojačano crvenilo i bolnije akne. Što je još važnije, u oblasti "trougla smrti" to takođe može dovesti do infekcija koje su potencijalno opasne po život.

može doći do infekcija koje su potencijalno opasne po život foto: Shutterstock

Jedan ozbiljan rizik je tromboza kavernoznog sinusa (CST), stanje u kojem se krvni ugrušak formira u kavernoznim sinusima, venama u bazi mozga. Ovo stanje može ozbiljno da ometa protok krvi iz mozga, što značajno ugrožava vaše zdravlje, a svaka infekcija u toj oblasti zapravo ima čist put do mozga zbog spajanja vena lica.

Simptomi CST

Rano prepoznavanje simptoma CST-a je od suštinskog značaja za smanjenje rizika.

Visoka temperatura

Glavobolja

Paraliza očnih mišića

Otok oko očiju

Ožiljci, uočljivije i bolnije akne

Samo prestanite da cedite bubuljice foto: Profimedia

Često dodirivanje ili ceđenje bubuljica ne samo da rizikuje infekciju, već i čini akne uočljivijim i bolnijim, može gurnuti bakterije i ulja dalje u kožu, uzrokujući još otoka i crvenila i može dovesti do ožiljaka.

Ožiljci ili tamne mrlje mogu se pojaviti kako koža zarasta, pri čemu je nekim tačkama potrebno i do godinu dana da izblede, dok druge mogu biti trajne.

Sigurni načini za lečenje bubuljica

Umesto iskakanja bubuljica, evo nekoliko sigurnijih alternativa za njihovo rešavanje:

postoje sigurniji načini za lečenje bubuljica foto: Profimedia

Tretmani bez recepta - Adapalen, azelaična kiselina, benzoil peroksid, glikolna kiselina, salicilna kiselina i sumpor mogu pomoći u lečenju akni.

- Adapalen, azelaična kiselina, benzoil peroksid, glikolna kiselina, salicilna kiselina i sumpor mogu pomoći u lečenju akni. Izbegavajte hranu koja izaziva akne - Hrana sa visokim sadržajem masti, šećera ili mlečnih proizvoda može pogoršati akne kod nekih ljudi.

- Hrana sa visokim sadržajem masti, šećera ili mlečnih proizvoda može pogoršati akne kod nekih ljudi. Svakodnevna rutina nege kože - Koristite nežna sredstva za čišćenje, izbegavajte proizvode na bazi alkohola, držite kosu dalje od lica i koristite nekomedogene proizvode.

Ako baš moraš

pratite savete za ceđenje bubuljica foto: Shutterstock

Ako morate da iscedite bubuljicu, izbegavajte „opasan trougao“ i pratite ove savete:

Očistite ruke i lice - Uverite se da su vam ruke i područje oko bubuljica temeljno čisti.

- Uverite se da su vam ruke i područje oko bubuljica temeljno čisti. Koristite prave alate - Koristite štapiće uši ili mekani deo vrha prsta da primenite ravnomeran pritisak, po mogućnosti u rukavicama.

Znajte kada da prestanete - Ako bubuljica ne izlazi lako, ostavite je na miru.

- Ako bubuljica ne izlazi lako, ostavite je na miru. Nega posle - Nanesite antibiotsku mast na taj predeo.

(Kurir.rs/Živim/I.M.)