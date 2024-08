TANJA JE UHVATILA SVOG MUŽA SA LJUBAVNICOM U NJIHOVOJ KUĆI: "Samo što se nisam onesvestila", ono što se krilo iza svega slomilo je

Tanja i njen suprug imaju 50 godina. Bili su u srećnom braku, bar je ona tako mislila. A onda ga je uhvatila sa ljubavnicom. I to u njihovoj kući. Ali, možda je još gore od toga saznanje ko je ona.

Odmah smo kliknuli

To se desilo pre nekoliko godina, a od njihovog razvoda je prošlo godinu dana. Ipak, Tanja ne može iz svoje glave da izbaci sliku svog bivšeg muža i njegove ljubavnice koje je zatekla dok su imali intimni odnos na kauču u njihovoj dnevnoj sobi.

"Više nikome ne verujem. Upoznali smo se kad smo bili u srednjoj školi i odmah smo kliknuli, ali smo posle škole prestali da se družimo. Pre deset godina smo se sreli na venčanju zajedničkog prijatelja. Razgovarali smo o nastavili da se viđamo posle toga. Sve je bilo tako prirodno. Međutim, on je bio oženjen, i zbog toga nisam želela da imam s njim ništa više od prijateljstva. Uveravao me je da su on i njegova supruga razdvojeni i da se razvode. I ja sam bila razvedena, bivši muž me je mnogo povredio, pa nisam htela to da radim drugoj ženi. Trebalo je mnogo vremena da popustim. Ali vremenom sam se zaljubila u njega. Razveo se, preselio kod mene i bila sam srećna s njim", ispričala nam je Tanja.

Ta scena mi je stalno u glavi

„Jednog dana sam na poslu dobila temperaturu, pa sam ranije otišla kući. Njemu se nisam javila, jer nisam očekivala da će biti kod kuće. Ispred vrata sam već čula neke glasove, ali sam pomislila da smo ostavili uključen televizor. Kad sam ušla u dnevnu sobu, samo što se nisam onesvestila. Zatekla sam njega i njegovu bivšu suprugu isprepletenih tela na našem kauču. Usred intimnog odnosa! Bio joj je to takav šok da sam samo istrčala napolje.

Sela sam na klupu ispred zgrade kao skamenjena. On je pošao za mnom. Seo je pored mene i rekao je to greška koja se neće ponoviti. Da se desilo slučajno, samo tada. Počeli smo da se svađamo. Na kraju je priznao da je bio intiman sa njom devet meseci. Obećao je da se neće više viđati i pokušali smo da obnovimo odnos, ali meni nije uspevalo. On je morao i dalje sa viđa s njom jer su imali decu. Svaki put kad je odlazio tamo, bila sam nervozna i zamišljala ih onako kako sam ih zatekla na našem kauču. Nisam više to mogla da izdržim. Prošle godine sam ga ostavila.

Iako je od tada prošlo godinu dana, nedostaje mi i nisam prebolela ono što se dogodilo. Znam da je ovako najbolje za mene jer zaslužujem muškarca koji će me poštovati. Nadam se da ću uspeti da prebolim još jedan ljubavni krah i pronađem svoju sreću,“ izjadala nam se Tanja.

