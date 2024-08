OVO JE 5 NAJČEŠĆIH RAZLOGA ZBOG KOJIH SE BRAKOVI RASPADAJU: Stručnjaci za bračno savetovanje otkrili kada bajka postaje pakao

Brak nimalo nije jednostavna zajednica, a mnogi to shvate tek kada se rastanu od partnera.

U bajkama obično redosled događaja ide ovako: upoznate se, zaljubite se, verite se, planirate venčanje, venčate se, idete na medeni mesec, nađete kuću i živite srećno do kraja života. Ali život nije bajka, a ljubav i brak zahtevaju svest o tome da svakodnevne stvari utiču na kvalitet veze dvoje ljudi i da neke suptilne stvari mogu da ga unište. Stručnjaci za bračno savetovanje najčešće vide ovih 5 razarača veza:

1. Namerna nekompetentnost i neodgovornost

Namerna nekompetentnost odnosi se na namerno ili strateško pokazivanje nesposobnosti ili neadekvatnosti pojedinca kako bi izbegao odgovornost i obaveze ili izmanipulisao drugog da preuzme i uradi njegove zadatke. To ponašanje obično rezultira time da se svi kućni i emotivni poslovi svaljuju na jednog partnera, pokazala je studija iz 2005. godine. Kompetentni partner na kraju snosi većinu odgovornosti, a to dovodi do frustracije, izgaranja i ozlojeđenosti. Takođe, namerna nekompetentnost može se tumačiti kao nedostatak poštovanja prema vremenu i trudu partnera. To signalizira da jedan partner ne ceni doprinose drugog ili zajedničke ciljeve.

2. Partneri govore različite jezike ljubavi

Razlike u jezicima ljubavi partnera mogu polako i suptilno da promene emocionalnu dinamiku u braku. To može biti jednostavno kao da jedan partner treba da čuje „volim te“ ili „ponosan sam na tebe“, a da drugi nikada ne izgovori te reči naglas. Ili se pojavljuje u njihovim intimnim životima kada se potrebe i želje jednog partnera sukobe s potrebama i željama drugog. Postepeno, te razlike stvaraju nezadovoljstvo i ogorčenost na jednoj ili obe strane i na kraju dovode do emocionalnog otuđenja.

3. Prezauzeti su jedno za drugo

Kada partneri postanu mnogo zauzeti, počinju da žive paralelnim životima i više ne izdvajaju vreme za male magične zajedničke trenutake bez dece. Na duže staze, to može da razori brak.

4. Kada familijarnost postane prezir

Studija "Journal of Personality and Social Psichology" pokazuje da je ubica broj jedan u braku prezir prema poznatom, odnos prema supružniku s prezirom i distanciranje. Prezir se često dešava iz hiljadu malih rezova u braku, pitanja koja se nikada ne rešavaju i dovode do suptilne ljutnje koja vodi do prezira.

5. Nedostatak uvažavanja

Naši ljubavni odnosi su zamišljeni sa osobom s kojom se osećamo najviše obožavano, najcenjenije i shvaćeno. Ali, pošto su to i mesta na kojima smo i najotovreniji i najpoznatiji, lako zaboravljamo da se ophodimo jedni prema drugima sa onom vrstom pažnje koju ljubavna veza zahteva.

Kada dopustimo da familijarnost nadvlada posebnost, možemo biti ranjivi i osećati se necenjenim, nevoljenim ili nevidljivim. Toliko brakova se završava zato što su ljudi izgubili osećaj svete povezanosti i umesto toga osećaju bol zato što su nedovoljno cenjeni, zanemareni i neshvaćeni. Najbolji način da izbegnemo ove zamke jeste da se posvetimo tome da odvojimo vreme da izrazimo obožavanje, zahvalnost i oduševljenje, i da našim dragima ponudimo posvećenu pažnju i radoznalost o tome šta trenutno doživljavaju u životu.

