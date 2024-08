OŽENIO SE 20 GODINA MLAĐOM DADILJOM SVOG SINA: Tinejdžer brutalno reagovao na TATINU NOVU ŽENU, a njegova OPASKA zapalila internet

Kristl Kajatur (32) je radila kao dadilja, a onda se zaljubila u 20 godina starijeg oca deteta koje je čuvala - Bena. Ljubav je došla slučajno nakon što je prihvatila posao brige o kući i tinejdžeru.

Stvari nisu išle glatko, Kristl je Bena, koji je sada njen muž, u početku žigosala kao "grubog" i neukog. U stvari, ona tvrdi da je tražila drugi posao pre nego što su se na kraju pronašli.

- Jednog dana sam ušla našminkana i sa frizurom, a on nije mogao da prestane da me gleda. Mislim da se tada zaljubio u mene - rekla je Kristil.

Dadilja je kasnije uzvratila osećanja nakon što je videla kako se Ben (52) igra sa njenim trogodišnjim sinom.

- Mislim da mi je to pomoglo da se zaljubim, jer je on bio tako dobar tata. Naša razlika u godinama je 20 godina i moja porodica i prijatelji su mislili da sam luda - objasnila je, prenosi DejliStar.

Na ludi kamen stali su u decembru 2022. godine. Međutim, Benov sin Sal je skeptičan povodom njihovog odnosa i Kristl smatra lovcem na bogatstvo.

- Kada sam prvi put saznao da se moj tata i Kristl zabavljaju, definitivno sam bio iznenađen. Da li bi to bio moj prvi izbor? Verovatno ne... Razlika u godinama izaziva mnogo pažnje. Kristl voli pažnju - rekao je Sal za Love Don't Judge.

Mreže se usijale od komentara

Salovi grubi komentari podstakli su stotine gledalaca da pohrle u odeljak za komentare, a mnogi dele njegovu mržnju prema Kristl.

- Volim što Sal vidi vezu kakva jeste i ne plaši se da o tome govori - napisala je jedna osoba.

Drugi se složio, komentarišući: "Volim Sala, on to drži 100. On vidi kroz svog tatu i njegovu takozvanu maćehu!" Treći je dodao: "Uvek je smešno, ali pomalo tužno kada deca imaju više smisla od roditelja lol“, dok je četvrta napisala: "Sal je iskren!! Treba nam više ljudi poput njega“.

Ali Kristl kaže da ignoriše gadne tvrdnje jer nisu tačne.

- Suočeni smo sa mnoštvo predrasuda na mrežama. Tik Tok je definitivno najgori... Samo ga ignorišemo jer znamo istinu... Na kraju krajeva, ovi ljudi nas čak ni ne poznaju - rekla je Kristl.

