Slušaj vest

Svakom uspešnom odlukom koju donesemo koristeći svoju nezavisnost, gradimo samopouzdanje. Što je odlično za odrasle, ali šta je sa malom decom, koja često zahtevaju i pokušavaju da kontrolišu sve u našim životima, prenosi N1 Zagreb.

Ključ je da pustite dete da bira. Kao roditelj, možete birati šta vaše dete jede i čime se igra, ali možete mu dopustiti da odabere svoju odeću, za početak. Morate imati na umu da je izgradnja samopouzdanja deteta važnija od toga koju košulju nosi ili da li se boje podudaraju.

Foto: Arne Trautmann / Panthermedia / Profimedia

Podsticanje nezavisnosti

Autorka i blogerka Džes Karpenter kaže da dozvoljava svojoj deci da biraju različitu odeću.

"Dopuštajući joj da sama bira odeću, ohrabrujem njenu sposobnost da sama bira. Voli da bira šta će nositi svaki dan i voli da bude glavna u tome. Naravno, i dalje postoje pravila. Ne može da izađe bez haljine ili košulje ili pantalona. Ona takođe mora da bude obučena u skladu sa vremenskim prilikama, ali osim toga, u redu je da joj dozvolim da bira šta će da obuče," navodi Karpenter.

Foto: Profimedia

Ona navodi da svaki put kada dete bira odevnu kombinaciju treba da ga pohvalite i pričate o tome kako bira različite šare. Na taj način ne samo da podstičete samostalnost kod deteta, već otvarate razgovore i tako se emotivno povezujete.

Dakle, sledeći put kada vaše dete izađe u odeći koja možda ne odgovara uvek prilici, prestanite da kolutate očima. Zapamtite koliko je važna autonomija vašeg deteta i kako imate priliku da steknete njegovo poverenje.

Bonus video: