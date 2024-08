SRPKINJA DOŽIVELA PAKAO NA AERODROMU: Let je kasnio, danima POKUŠAVALA DA SE IZVUČE, na kraju prespavala sa decom pored DEPONIJE

Put iz Orlanda preko Njujorka do Beograda influenserka Jelena Tureljo i njena porodica pamtiće i prepričavati sigurno još dugo, ali nažalost ne po lepom. Da toliko stvari može da pođe po zlu, nije mogla ni da zamisli iako je već u startu sebe kroz šalu okarakterisala kao "baksuznu".

Jelena se sa suprugom i dvoje male dece vraćala preko Orlanda i Njujorka za Beograd, a odmah u startu ih je sačekalo neprijatno iznenađenje. Naime, iako je ona državljanka Srbije, dok je njen suprug Italijan, a deca su rođena u Srbiji gde i svi zajedno žive, u Orlandu su im tražili vizu za decu i supruga.

- Kakva viza, mi živimo tamo... Deci traže vizu, jedva su nas pustili na ovaj let Orlando - Njujork, ali u Njujorku treba sve ispočetka da uradimo jer i tamo traže vizu opet - prenosila je svoju nevolju Jelena na Instagramu dok je sa porodicom jurila da stigne na let. Ali tu se početak problema tek nazirao.

Let kasnio, pilot isprepadao putnike

Kada su se ukrcali na let, koji je u startu kasnio dva sata čuli su od pilota rečenicu kakvu nijedan putnik ne želi da čuje.

Naime, on je putnicima saopštio da će morati da kruže iznad Atlantskog okeana zbog kašnjenja i nemogućnosti da slete, ali da se nada da to neće potrajati jer će gorivo nestati pošto ga nema dovoljno i u tom slučaju bi morao da sleti na neki drugi aerodrom.

Kako je okarakterisala, ovo je posebno teško palo njenom suprugu koji inače nije ljubitelj letenja, a sve to je usledilo nakon što se osoblje aviona iščuđavalo kada su tražili pojas za bebu, govoreći kako nikada za to nisu čuli.

Sve što je snašlo Jelenu i njenog supruga utoliko im je teže palo što su putovali sa svoje dvoje male dece koja su bila iscrpljena i uplašena.

Propušten let u deliću sekunde

Kada su sleteli u Njujork, na ekranima su videli da je njihov avion za Beograd krenuo na vreme i da su, kako su i pretpostavljali, zakasnili na njega.

Tražeći drugi let ka Evropi, sasvim slučajno su saznali da ta informacija nije tačna od dva srpska državljanina koja su se tu zadesila, a kako su im rekli, taj avion takođe je kasnio u polasku.

Pojurili su da stignu, ali uprkos trčanju do gejta, stigli su minut pre zatvaranja i to je definitivno značilo da će morati da prespavaju u Njujorku - bez kofera ali i ostavljeni sami da se snađu za smeštaj.

Hotel pored deponije

Iz avio-kompanije su im poručili da je njihova greška što je let kasnio, pa su potvrdili da će im refundirati novac za hotelski smeštaj. Uspeli su da nađu jedan koji košta 313 dolara.

Ono što pri rezervaciji nisu znali jeste da se njihov smeštaj nalazi tik do deponije!

Nesnosan smrad, ali i buka kamiona za donošenje smeća tokom čitave noći nije im dala da oka sklope. Pritom su morali da poručuju u vidu dostave osnovnu kozmetiku za higijenu. Međutim, ni tu nije bio kraj njihovim nevoljama.

"Nema vas u sistemu"

Novo jutro donelo je nove probleme za porodicu Turiello.

Od njihove četiri avionske karte, ispostavilo se da je u sistemu samo jedna validna i to za njenog supruga. Problem su morali da rešavaju sami, vozeći se sa terminala na terminal vozom nekoliko puta. Za sve to su imali samo sat vremena ako su želeli da uhvate svoj let.

Tek kada se Jelena od očaja rasplakala, muškarac za jednim od šaltera ponudio je da reše problem, pa su u saradnji sa službenikom sa terminala na kom se vrši check-in nekako uspeli da ubace karte u sistem i ova porodica je konačno mogla da krene svojoj kući.

Dva kofera izgubljena

Kada su konačno stigli na beogradsko tle, nakon sage koja je tragala danima, saznali su da su im stigla samo dva od četiri kofera koliko su imali, ali da su i oni oštećeni.

Ipak, olakšanje je bilo što su makar konačno stigli kući.

Kako je zaključila za kraj, ne isključuje opciju da će tužiti avio-kompaniju.

