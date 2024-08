AIDA OTKRILA KAKO IZGLEDA KUPANJE U BURKINIJU I SA HIDŽABOM I PODELILA MREŽE: Jedni su oduševljeni, drugima JEDNA STVAR nije jasna

U Ulcinju je nedavno otvorena plaža namenjena isključivo ženama koje nose hidžab. Plaža je zatvorenog tipa kako bi se omogućilo ženama muslimanske veroispovesti da ovde uživaju bez straha od predrasuda. Postavljeno je 20-ak ležaljki, a zaštita privatnosti posetiteljki je prioritet, te je muškarcima zabranjen ulazak. Influenserka Aida Beširević je rešila da sa svojim pratiocima podeli kako se žene koje nose hidžab kupaju i šta konkretno ova plaža znači za sve žene koje su pokrivene.

Aida se nedavno pokrila, tako da je ovo njeno prvo letovanje sa hidžabom i burkinijem.

"Nedavno kad se po društvenim mrežama vrtela objava o otvaranju prve plaže za žene sa hidžabom, mogla sam da pročitam više negativnih i ružnih komentara nego lepih. To me podstaklo da napravim objavu o svom prvom odlasku na more sa hidžabom. Još i ranije kad smo letovali po moru više smo voleli neke puste plaže gde nema skoro nikog, a pogotovo sad kad znamo da nam na gradskim plažama nije mesto. Naravno, ono ima i svoje mane, naročito sad kad nismo sami nego sa malom decom, pa te divlje plaže i nisu baš za njih prikladne, dok je nama odraslima odmor za dušu i telo i super je što tu možemo odmah i namaz obaviti, jer ipak pored uživanja, on je najbitniji i ne sme se propuštati", započela je ona.

Kako je istakla, sve ima svoju cenu pa tako i odabir same plaže.

"Ipak smo za to da bude halal pa makar i ne imali te druge pogodnosti. Naravno, morate se dobro obezbediti sa hranom i rashlađenim pićem ako planirate tu da provedete ceo dan. Sad da me čuju ugostitelji rekli bi šta će nam ovi paradajz turisti. Došlo je vreme da se po prvi put obuče i burkini koji sam još nekad na proleće kupila da je spreman ukoliko se ukaže prilika da odemo negde na kupanje. Brzo se suši, ali isto tako dugo vremena hladi i nemam osećaj za vrućinu, baš mi je to kul. Neobičan mi je bio samo prvi ulazak i izlazak iz vode dok nisam videla kako to sve izgleda", objasnila je.

Očekivano, video je naišao na različite reakcije internet korisnika.

"Ako je plaža divlja i nema nikog, čemu onda burkini, pred ženama smete da se skidate", "Pa šta će ti sve ovo na plaži gde si na bezbednom? Svašta", "Koje preterivanje", "OK na javnim plažama, ali zašto si se ovde pokrila? Izgleda da bi nešto dokazala, nekome, ne znam kome", glase neki od komentara.

Naravno, ima puno i onih koji su je podržali.

"Bravo, sestro", "Prelepo", "Sloboda", "Sramota me je ovih komentara. Uživaj", pisale se pretežno žene.

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S.)

