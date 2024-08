ZARA POVUKLA DEČIJU MAJICU IZ RADNJI: Jedna mama zgrožena natpisom "Ovo je GNUSNO, više nikad neću da uđem tamo" (FOTO)

Dečija majica iz "Zare" povučena je iz prodaje nakon što se majka žalila da nosi „seksualno sugestivan” slogan.

Popularni brend ulične mode "Zara" povukao je sporni predmet sa svog veb sajta i prodavnica nakon što je majka dvoje dece Laura Vilson snimila video u kojem kritikuje dečiji odevni predmet, koji je kupila za 10,99 funti.

To je bela majica sa isečenim polovinama jagoda sa tekstom: „Zagrizite. Nalet slatkog užitka, što ga čini savršenom letnjom užinom. Jagoda: mala eksplozija radosti.“

„Nisam previše osetljiva na odeću, ali bila sam u Zari pre neki dan i videla sam ovo u odeljku za devojčice. Samo sačekajte da vidite šta je na poleđini majice. ​​Ako ste kupili ovo svom detetu, treba da ozbiljno porazgovarate sa samim sobom, ja sam u šoku da li je ovo samo ja vidim ili ne znam da li je ovo jednostavno pogrešno“, rekao je uznemireni 32 godine stara majka devojaka.

„Postavila sam ovo na TikTok da bih dobila mišljenje drugih ljudi o ovome i vrlo je jasno da i drugi misle isto što i ja. Veoma je sugestivno. Ova majica je bila za dete od 6-7 godina i mislim da nije u redu. Oni napisano je 'savršen zalogaj' i to je vrlo sugestivno da su to samo jagode i da je to sve o čemu se radi, ali nikada ne bih želela da moja ćerka hoda unaokolo sa znakom 'ugrizi me' na leđima", objasnila je ona.

Većina se u potpunosti slaže da ova dečja majica šalje veoma sugestivnu poruku, odvratna je, mračna i nimalo prikladna za dete“, dodaje ona u videu koji je pregledan više od 34.700 puta.

"Zara je postala tako loša. Dečija odeća jednostavno nije za malu decu", glasio je jedan od komentara roditelja na njenu objavu.

Neki nisu videli u čemu je problem i misle da je to samo obična jagoda.

Oglasila se "Zara"

Na kraju, predstavnici "Zare" su se javno oglasili o ovom slučaju i povučenom proizvodu.

„Reč „ugriz“ na dečijoj majici na nije imala za cilj da implicira ništa drugo osim tradicionalnog značenja reči, o čemu svedoči fotografija jagode na odeći. Međutim, sada razumemo da su neki pojedinci tumačili taj termin Inače, uklonili smo majicu iz prodavnica i sa našeg sajta i izvinjavamo se za bilo kakav nesporazum ili uvredu“, navodi se u njihovom saopštenju.

