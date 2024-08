ZAUSTAVITE PROPADANJE HRSKAVICE I REŠITE PROBLEME SA KOSTIMA: Otklonite neprijatnosti na prirodan način!

Vaše zdravlje je uvek na prvom mestu, to ne moramo da vam govorimo! Zato kakav god problem da imate, što pre ga rešavajte, kako ne bi došlo do većih neprijatnosti. Prvo što je bitno jeste da ojačate imunitet, a onda da poradite i na rešavanju ostalih problema. Ako imate problem sa pokretljivošću, bolu u kostima i zglobovima onda stanite na put ovim neprijatnostima. Probajte ImmunoFlex+!

IMMUNO FLEX + tablete su dijetetski suplement koji u sebi sadrži hijaluronsku kiselinu, vitamine B grupe (B2, B7, B9), C, K2 i D3.

Rešava probleme sa kostima i zglobovima,

Zaustavlja propadanje hrskavice,

Smanjuje bol,

Pojačava imunitet,

Poboljšava krvnu sliku,

Povoljno deluje na nervni sistem i kožu.

Vitamini B2, B7 i C doprinose održavanju normalnog energetskog metabolizma i normalnoj funkciji nervnog sistema. Vitamini B2, B9 i C doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Vitamini B9, C i D doprinose normalnoj funkciji imunskog sistema. Vitamini B9 i D imaju ulogu u procesu ćelijske deobe.

Vitamin B2 i B7 doprinose održavanju normalne kože i sluzokože. Vitamini B2 i C doprinose zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Vitamin B2 doprinosi održavanju normalnih crvenih krvnih zrnaca. Vitamin K2 doprinosi održavanju normalnih kostiju i normalnoj koagulaciji krvi. Vitamin D doprinosi održavanju normalne mišićne funkcije, normalnih kostiju i zuba.

Hijaluronska kiselina (HA) je prirodna supstanca koju naše telo samo proizvodi, kako bi zadržalo kolagen, povećalo vlagu i obezbedilo elastičnost i fleksibilnost tkiva. Njeno prisustvo je ustanovljeno kod praktično svih živih organizama, a naša koža sadrži oko 50% hijaluronske kiseline iz tela. Hijaluronska kiselina igra važnu ulogu u smanjenju upale i bolova u zglobovima uzrokovanih povredama ili degeneracijom tkiva.

NAČIN UPOTREBE: 1-3 puta dnevno po 1 tableta uz obrok

ImmunoFlex+ tablete možete poručiti jednim klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502 svakog radnog dana.

