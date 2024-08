POSLE 17 GODINA BRAKA OSTAVIO ME JE PREKO SMS PORUKE: Ispraznio bankovni račun, decu i mene ostavio u dugovima i to sve zbog nje

Britanka Melani (52) slušala je podkast novinarke Vanse Felc koja je pričala kako je muškarac s kojim se viđala neko vreme ostavio putem sms poruke. Melani je počela da plače i odmah se uključila u podkast kako bi ispričala svoje bolno iskustvo.

Nju je preko sms poruke ostavio muž Martin s kojim je bila u braku punih 17 godina i dobila dvoje dece.

Borila se za dah

Kako je ispričala Melani u njihovom braku već neko vreme bilo je problema, ali nije ni slutila da će je muž prevariti i ostaviti na ovako brutalan način.

foto: Profimedia

- Borila sam se da dođem do daha dok sam čitala poruku na svom telefonu. Samo je kratko napisao: "Ne volim te više. Ja odlazim.” Ove njegove reči su mi slomile srce na parčiće. Nisam mogla da dišem, nisam mogla ništa samo sam zurila u poruku dok se ceo moj svet rušio. Znam da smo imali problema, ali nisam očekivala da će do ovoga doći - iskrena je bila ona.

Novi šok je usledio kad je ubrzo saznala razlog zašto je muž ostavlja.

- On se mesecima krišom iza mojih leđa viđao sa mojom najboljom drugaricom! Najgore od svega je što je odbio bilo kakav razgovor, čak je i decu obavestio bez mog znanja da se seli - kroz jecaje je opisala Melani.

Njen bivši muž ispraznio je njihove račune i osim bola ostavio ih bez igde ičega ne mareći čak ni za sopstvenu decu.

foto: Profimedia

- Mene i naše dvoje dece ostavljao bez ičega osim praznog bankovnog računa i srca punog bola. Deca su bila zbunjena, a ja nisam znala šta da im kažem. Što što je uradio meni posle 17 godina braka je grozno, ali ono što je napravio našoj deci je odrvratno. ne razumem kako nisam primetila da se čovek s kojim sam delila i dobro i zlo 17 godina pretvorio u čudovište. O izdaji svoje prijateljice neću ni da pričam i trošim reči, oboje su me povredili do srži i nikad im to neću oprostiti - iskrena je bila Melani.

Dugovi i pretnje

Nekoliko dana kasnije suočila se s njim licem u lice u iznajmljenoj kući u koju se preselio.

- Priznao mi je da je napravio dug od 50.000 evra, da nije smeo ništa da mi kaže, a da ga je tešila moja drugarica. Zaljubio se i s njom je zaboravljao na svoje probleme. Bila sam besna, svašta sam mu rekla, aon mi je pretio da će mi uzeti decu, da ću ja morati da otplaćujem njegov dug... Bio je to pakao iako sam znala da nema osnova da mi uzme decu. Sve su to bile prazne pretnje - ispričala je ona.

foto: Profimedia

Melani je prošla kroz težak i skup razvod, brinula je za decu koja su teško podnela njihov rastanak, ali je vremenom sve došlo na svoje mesto. A njena prijateljica?

- Videće ona uskoro kakav je on zaista. Zaslužili su jedno drugo i što se mene tiče ne želim nikad više da ih vidim - poručila je Melani.

(Kurir.rs/Srećna/J.M.)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA