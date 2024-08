Majka je ostavila u autobusu strancu i nikad se nije vratila: Godine su prošle, a onda je videla sliku u novinama i zaledila se

Život Ketrin Zoraide Bejkvel je materijal za holivudski film. Majka ju je kao bebu ostavila na stanici, a sad njen nakit nose Bijonse i Kejt Midlton. Ova devojka je prošla put od blata do zlata.

Ostavila je strancu u autobusu

Ketrin je rođena u Kolumbiji, a njena rođena majka ju je kao bebu dala strancu u autobusu uz komentar da će se odmah vratiti, ali se nikad nije vratila.

Ona je predata u sirotište u Bogoti. Niko nije znao njeno ime, ni datum rođenja. U međuvremenu, usvojio ju je škotski par koji živi u Americi.

- Došli su da me pokupe, vratili su me u Virdžiniju i nazvali me Ketrin, zadržavši Zoraida kao moje srednje ime - objasnila je, prenosi msn.

Njena starija sestra Margaret, koja je tada imala tri godine, odvela je novu bebu .

- Pretpostavljam da većina ljudi dovodi hrčka u kuću - šali se Bejkvel.

Bejkvelov prvi posao je bio kod luksuznog draguljara Tea Fenela 2009. godine, obučavajući se sa svojim 70-godišnjim majstorom u radionici, „koji je pravio nakit još od malih nogu.

Svet je stao kad je videla novine

Ipak, nije ni slutila da će joj se život promeniti iz korena i da će dostići zvezde. Trenutak kada je Ketrin Zoraida Bejkvel videla da princeza od Velsa nosi minđuše koje je dizajnirala je sledio.

Kejt Midlton je ovaj komad nakita ponela povodom Dijamantskog jubileja, a slike su bile na svim naslovnim stranama. Tada je počelo pravo ludilo za nju.

- Izgledala je neverovatno. Bila je obučena za večeru sa kraljem Malezije. Imaal je dugačku svečanu haljinu Aleksandra Mekvina i moj nakit - rekla je dizajnerka.

Bejkvelovu je nekoliko nedelja ranije kontaktirao vojvotkinjin stilista, koji je kupio dva komada, "naušnice sa dvostrukim listom" i narukvicu "raširi krila" i zatražio da se pošalju sa isporukom sledećeg dana.

- Nakon toga nisam imala nikakvu informaciju. Odjednom, osvanule su footgrafije i moja veb stranica se gotovo sršila. Postoji ta vojska tragača koji tačno utvrde odakle je svaki komad njene odeće, i pronašli su mene. Bilo je ludo - rekla je.

Princeza Kejt je kupila nove komade, koje je nosila na nekoliko nastupa tokom pandemije Korona virusa. Nije samo princeza od Velsa obožavateljica: pevačice Bijonse i Rita Ora su takođe nosile Ketrine komade.

***

Sila je promenila život iz korena za dan

Od 30. avgusta na Kurir televiziji možete da pratite najgledaniju tursku seriju svih vremena - Sila i to u terminu od 22:15h. Reprizu možete pratiti radnim danom od 10h.

00:16 PROMO SILA 30 AVG TIZER 1 16X9

Sila nas vodi kroz život mlade žene koja, posle godina provedenih daleko od svoje prave porodice, biva prisiljena da se suoči sa svetom koji nije birala.

00:19 PROMO SILA 30 AVG TIZER 2 16X9

To je priča o hrabrosti, snazi i ljubavi koja prevazilazi sve prepreke. Serija koja dirne u srce i natera vas da se zamislite nad životnim izazovima.

(Kurir.rs/I.M.)